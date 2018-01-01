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сегодня, 11:28
В Иванове неосторожный курильщик спалил квартиру
Площадь пожара составила 30 квадратных метров
Сообщение о возгорании в одной из квартир 66-го дома на улице Володарского областного центра поступило на пульт дежурного сегодня в 02.31. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в квартире горела комната и коридор. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В ГУ МЧС сообщили, что во время пожара никто не пострадал. По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении.
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