Две ивановские девушки поборются за титул «Краса России- 2018»

Всероссийский конкурс красоты проходит в Сочи (фото)

5 февраля в Сочи стартовал Всероссийский конкурс красоты «Краса России-2018», участие в котором принимают более 50 конкурсанток из разных регионов нашей страны. Конкурс продлится до 28 февраля.

Ивановскую область представят победительница конкурса «Ивановская Красавица-2017» Александра Еличева и обладательница титулов «Юная Ивановская красавица-2016», «Мисс Талант» Анастасия Панфилова.

Наши девушки выйдут на сцену в нарядах из коллекций, специально разработанных для конкурса «Ивановская красавца-2017» модельером Мариной Семиной (тематическая коллекция «Испания») и лауреатом премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства г. Иваново», художником-модельером Ольгой Голдобиной.

В рамках Конкурса регионального костюма «Лучшее платье» ивановки продемонстрируют две модели из коллекции студентов Ивановского политехнического университета Ксении Новиковой и Дарьи Растуниной «Под пеленой дождя», ткани для которой созданы на основе рисунков детей с синдромом аутизма.

Кроме того, ивановские красавицы представят сувениры из Иванова и Палеха на благотворительном аукционе, поборются за звание «Мисс Талант» и, конечно, главный приз – корону победительницы конкурса «Краса России- 2018».

Поддержать наших красавиц можно проголосовав за них на сайте Всероссийского конкурса красоты «Краса России».



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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