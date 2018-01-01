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Новости

сегодня, 10:41

В Шуе проводится конкурс на лучшую масленичную куклу

Работы участников будут выставлены в Городском парке культуры и отдыха

Шуйский городской социально-культурный комплекс и мэрия райцентра проводят конкурс на лучшую масленичную куклу «Краса-Масленица».

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.

В высоту кукла должна быть не менее 1,5 метра (с удерживающим устройством). Для ее изготовления допускается использование любых материалов. Костюм куклы может быть выполнен с учетом традиционных мотивов, но возможно и оригинальное авторское решение. Авторам работ необходимо предусмотреть возможность установки кукол на открытой площадке. Кроме того, куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус), специальную опору.

Куклы, представленные на конкурс, станут участниками праздничного шествия и будут выставлены в Городском парке культуры и отдыха в день проведения праздника Масленицы – 18 февраля. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.



ключевые слова: Масленица кукла конкурс
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