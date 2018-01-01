В Иванове откроется выставка «Красавицы и чудовища»

9 февраля в музейно-выставочном центре г. Иваново откроется выставка «Красавицы и чудовища».

В экспозиции будет представлена уникальная коллекция ивановского энтомолога Сергея Частилова. В ней - наиболее характерные отряды насекомых - бабочки, жуки, цикады, кузнечики, палочники, тараканы, а также другие представители типа членистоногих: ракообразные, многоножки и паукообразные.

Выставка познакомит посетителей с самыми необычными, большими, причудливыми и красочными насекомыми, населяющими все континенты земного шара.

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