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сегодня, 10:27
В Иванове откроется выставка «Красавицы и чудовища»
9 февраля в музейно-выставочном центре г. Иваново откроется выставка «Красавицы и чудовища».
В экспозиции будет представлена уникальная коллекция ивановского энтомолога Сергея Частилова. В ней - наиболее характерные отряды насекомых - бабочки, жуки, цикады, кузнечики, палочники, тараканы, а также другие представители типа членистоногих: ракообразные, многоножки и паукообразные.
Выставка познакомит посетителей с самыми необычными, большими, причудливыми и красочными насекомыми, населяющими все континенты земного шара.
ключевые слова: выставка
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