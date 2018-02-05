Викторина от Альберта Скобцова, посвященная XXIII зимним Олимпийским играм: III тур

Победителей ждут призы регионального департамента молодежной политики и спорта

Наступающий 2018 год будет столь богат на спортивные события, что болельщикам трудно будет выкроить время на сон, отпуск и прочие радости жизни. Нельзя пропустить «дуэли» на биатлонном стадионе, «битвы» хоккейных сборных, любоваться мастерством фигуристов на Зимних Олимпийских играх в корейском городе-курорте Пхенчхане, открытие которых пройдет 9 февраля. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись российские спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы, миллионы наших сограждан и жители зарубежных стран убеждены, что Россия остается ведущей спортивной державой. Командный дух, мужество и мастерство, которые помогали советским и российским спортсменам на многих Олимпиадах, подтвердятся и на XXIII Олимпиаде в Пхенчхане.

В поддержку российских спортсменов мы проводим на нашем сайте викторину для знатоков спорта, посвященную XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Её автором и организатором является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, Заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.

Викторина состоит из 4 туров, по 6 вопросов в каждом. С понедельника по четверг мы будет проводить по одному туру в день. Итоги подводятся в пятницу, 9 февраля, в день открытия Олимпиады в Пхенчхане. Победители, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы на вопросы викторины, получат призы и подарки от департамента молодежной политики и спорта Ивановской области.

Ответы на вопросы викторины можно присылать электронную почту dms_smi@mail.ru. Или сообщать их устно, позвонив на нашу «горячую линию» по номеру 58-77-77. В письме, а также в сообщениях на «горячую линию» обязательно указывайте ваши контактные данные (ФИО, телефон или электронную почту), чтобы организаторы викторины смогли связаться с вами в случае победы.

Вопросы и задания третьего тура викторины:

1. В каком году и на каких Олимпийских играх был впервые поднят Олимпийский флаг?

2. В каком государстве чаще всего проводились Олимпийские игры?

3. Кто из членов Правительства России был ответственен за проведение Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи?

4. Когда впервые были проведены юношески Олимпийские игры?

5. С какого года международный комитет фейр-плей присуждает спортсменам награды за благородство поступков? Представители какого вида спорта стали первыми лауреатами этой награды из нашей страны?

6. Назовите первых советских лыжников, ставших Олимпийскими чемпионами?

Вопросы первого тура можно посмотреть здесь.

Вопросы второго тура - здесь.

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