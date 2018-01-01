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Новости

сегодня, 10:07

Сбитый в Иванове велосипедист получил травму позвоночника

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся

Дорожный инцидент произошел 6 февраля на улице Свободы областного центра. 63-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбил двигавшийся сзади автомобиль. Медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвонка поясничного отдела.

Водитель с места ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • сегодня, 11:05
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							Велосипедист ехал на зимней резине? Знак Ш на затылке висел?
    
В городе и так дороги заужены из-за сугробов, а тут ещё иди оты на великах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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