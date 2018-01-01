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сегодня, 10:07
Сбитый в Иванове велосипедист получил травму позвоночника
Водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Дорожный инцидент произошел 6 февраля на улице Свободы областного центра. 63-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбил двигавшийся сзади автомобиль. Медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвонка поясничного отдела.
Водитель с места ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (1)
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В городе и так дороги заужены из-за сугробов, а тут ещё иди оты на великах.