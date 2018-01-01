Сбитый в Иванове велосипедист получил травму позвоночника

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся

Дорожный инцидент произошел 6 февраля на улице Свободы областного центра. 63-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбил двигавшийся сзади автомобиль. Медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвонка поясничного отдела.

Водитель с места ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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