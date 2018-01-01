Ивановское предприятие реализует крупный инвестиционный проект

Его общая стоимость – более 650 млн рублей (фото)

Сегодня, 6 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил «Ивановоискож». Предприятие специализируется на выпуске двух основных видов продукции - тентовых материалов и искусственных кож, а также переплетных материалов с ПВХ-покрытием

Станислав Воскресенский и управляющий компании Дмитрий Лукьянченко обсудили планы по дальнейшему развитию производства. В том числе – создание комплексного высокотехнологичного производства тентовых материалов с полимерными покрытиями. Общая стоимость проекта - более 650 млн рублей. Проект получил поддержку федерального Фонда развития промышленности в виде займа свыше 100 млн рублей, а также поддержку со стороны Минпромторга России - около 130 млн рублей.

По словам Дмитрия Лукьянченко, предприятие планирует выпускать тентовые материалы, которые будут соответствовать отечественным и международным стандартам. Реализация проекта позволит существенно нарастить долю экспорта, которая пока невелика. Первую продукцию на новом оборудовании здесь планируют получить уже в феврале будущего года. Уже закуплена новая линия высокого класса у итальянских поставщиков. К слову, специалисты из Италии уже прибыли на «Ивановоискож» - для участия в проектировании новой линии.

«Мы очень ответственно относимся к инвесторам. Ивановская область – одна из немногих, где введена льгота по налогу на движимое имущество», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

Новое технологическое оборудование, которое ивановское предприятие намерено установить, полностью освобождено от уплаты этого налога.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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