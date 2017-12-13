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Новости

вчера, 18:54

Пункт передержки в ивановском МУП «САЖХ» закрыли

Теперь отловленные бездомные псы попадают по другому адресу

Год назад отловленных по заявке ивановской администрации бездомных животных содержали в сомнительных условиях. Осенью полномочия передали МУП «САЖХ». А уже в декабре в отношении подрядчика возбудили административное дело. Специалисты выявили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства.

Сегодня стало известно, что теперь отловленные безнадзорные псы попадают на передержку не в МУП «САЖХ», а по другому адресу. Куда именно – узнаете сегодня из нашего репортажа в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: животные собаки
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