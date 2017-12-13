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вчера, 18:54
Пункт передержки в ивановском МУП «САЖХ» закрыли
Теперь отловленные бездомные псы попадают по другому адресу
Год назад отловленных по заявке ивановской администрации бездомных животных содержали в сомнительных условиях. Осенью полномочия передали МУП «САЖХ». А уже в декабре в отношении подрядчика возбудили административное дело. Специалисты выявили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства.
Сегодня стало известно, что теперь отловленные безнадзорные псы попадают на передержку не в МУП «САЖХ», а по другому адресу. Куда именно – узнаете сегодня из нашего репортажа в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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