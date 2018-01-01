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Ивановке, пострадавшей при обрушении строительной опалубки, выплатят компенсацию
В отношении виновной в ЧП строительной организации возбуждено дело
Напомним, инцидент произошел 27 декабря 2017 года у дома № 4 на улице Карла Маркса в Иванове. Строительство данного многоквартирного дома ведет застройщик ООО «Доступное жилье и К», а также подрядная организация ООО «Промремстрой». В тот день во время демонтажа вертикальной опалубки на уровне 21 этажа дома подрядчик допустил нарушения Градостроительного кодекса. В результате произошло обрушение строительного оборудования и опалубки. Она рухнула на оградительные конструкции, надстроенные над тротуаром вблизи стройплощадки. При этом пострадала проходившая по тротуару 78-летняя бабушка.
В адрес генерального директора ООО «Доступное жилье и К» и ООО «Промремстрой» прокуратурой были внесены представления, по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, пострадавшей женщине возмещен моральный и материальный вред в размере 50 тысяч рублей.
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Комментарии (2)
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- morrooвчера, 20:39на сакко нагадили, теперь на маркса продолжают свою непрофессиональную крышеватую прокуратурой и администрацией деятельность честных бизнесмеенов. ждем когда "балкой" справедливости накроет великих коммерсантов!
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- про_курицвчера, 20:47неее прокуратура в этом районе Фрунзенская, видимо крышевать отказалась и крыша по сакко не спасла)))) будем ждать когда этажи начнут падать на тротуары и проезжую часть от евро качества.