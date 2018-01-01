Ивановке, пострадавшей при обрушении строительной опалубки, выплатят компенсацию

В отношении виновной в ЧП строительной организации возбуждено дело

Напомним, инцидент произошел 27 декабря 2017 года у дома № 4 на улице Карла Маркса в Иванове. Строительство данного многоквартирного дома ведет застройщик ООО «Доступное жилье и К», а также подрядная организация ООО «Промремстрой». В тот день во время демонтажа вертикальной опалубки на уровне 21 этажа дома подрядчик допустил нарушения Градостроительного кодекса. В результате произошло обрушение строительного оборудования и опалубки. Она рухнула на оградительные конструкции, надстроенные над тротуаром вблизи стройплощадки. При этом пострадала проходившая по тротуару 78-летняя бабушка.

В адрес генерального директора ООО «Доступное жилье и К» и ООО «Промремстрой» прокуратурой были внесены представления, по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, пострадавшей женщине возмещен моральный и материальный вред в размере 50 тысяч рублей.

«В связи с нарушением требований технических регламентов при строительстве объекта капитального строительства, которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в отношении виновного должностного лица - производителя работ ООО «Промремстрой» - вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время постановление находится на рассмотрении в службе государственного строительного надзора Ивановской области», - говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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