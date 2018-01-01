Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 17:55

Ивановке, пострадавшей при обрушении строительной опалубки, выплатят компенсацию

В отношении виновной в ЧП строительной организации возбуждено дело

Напомним, инцидент произошел 27 декабря 2017 года у дома № 4 на улице Карла Маркса в Иванове. Строительство данного многоквартирного дома ведет застройщик ООО «Доступное жилье и К», а также подрядная организация ООО «Промремстрой». В тот день во время демонтажа вертикальной опалубки на уровне 21 этажа дома подрядчик допустил нарушения Градостроительного кодекса. В результате произошло обрушение строительного оборудования и опалубки. Она рухнула на оградительные конструкции, надстроенные над тротуаром вблизи стройплощадки. При этом пострадала проходившая по тротуару 78-летняя бабушка.

В адрес генерального директора ООО «Доступное жилье и К» и ООО «Промремстрой» прокуратурой были внесены представления, по результатам рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, пострадавшей женщине возмещен моральный и материальный вред в размере 50 тысяч рублей.

«В связи с нарушением требований технических регламентов при строительстве объекта капитального строительства, которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в отношении виновного должностного лица - производителя работ ООО «Промремстрой» - вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время постановление находится на рассмотрении в службе государственного строительного надзора Ивановской области», - говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 574
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									morroo								
							
    • 
							
  • вчера, 20:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на сакко нагадили, теперь на маркса продолжают свою непрофессиональную крышеватую прокуратурой и администрацией деятельность честных бизнесмеенов. ждем когда "балкой" справедливости накроет великих коммерсантов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									про_куриц								
							
    • 
							
  • вчера, 20:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							неее прокуратура в этом районе Фрунзенская, видимо крышевать отказалась и крыша по сакко не спасла)))) будем ждать когда этажи начнут падать на тротуары и проезжую часть от евро качества.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •