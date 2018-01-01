В регионе резко увеличилось количество пожаров из-за неправильной эксплуатации печей

Основные правила использования печного оборудования

В январе 2018 года на территории Ивановской области наблюдается резкое увеличение количества пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Так, с начала месяца зарегистрировано уже 18 таких случаев.

3 января произошёл пожар в жилом доме в деревне Преснячиха Лухского района. Площадь пожара составила 190 квадратных метров. 20 января сгорел дом в деревне Уводь Беляницкого сельского поселения. А 26 января в Шуйском районе на пожаре погиб 1 человек.

Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает основные правила использования печного оборудования.

При эксплуатации печного отопления необходимо:

- Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

- При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

- Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца.

- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

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