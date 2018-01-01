В Ивановской области бывшие полицейские предстанут перед судом за избиение подозреваемых

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», в настоящее время отстраненных от своих должностей. Полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также - с применением спецсредств.

По данным следствия, в июне 2016 года трое указанных сотрудников полиции применили физическое и психологическое насилие в отношении лица, проверяемого на причастность к совершению преступления против собственности. Подозреваемый неоднократно доставлялся в отдел полиции, где полицейские, надев на мужчину наручники, избивали его.

Кроме того, в марте 2016 года один из этих полицейских также применил насилие к двум гражданам, проверяемых на причастность к совершению правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. В одном из служебных кабинетов правоохранитель надел на них наручники и избил.



Противоправная деятельность полицейских была выявлена и задокументирована сотрудниками оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности управления МВД региона.



«По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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