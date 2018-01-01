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Случайное знакомство с летальным исходом, места для митингов и бесплатный концерт в День влюбленных
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Случайное знакомство с летальным исходом. Из-за чего в Кинешме были убиты два брата?
- Больше трех не собираться. В каких местах можно митинговать, выясним у Уполномоченного по правам человека.
- Кто пойдет на концерт в День влюбленных бесплатно? Подводим итоги розыгрыша.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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