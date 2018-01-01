В Иванове вспыхнул автомобиль

Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушат горящую машину

Возгорание легкового автомобиля произошло сегодня утром на пересечении улиц Ленинградской и Красных Зорь областного центра. Вспыхнул капот машины. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.



В пресс-службе регионального УМВД на сообщили, что легковушка загорелась прямо на ходу. Предварительная причина возгорания - техническая неисправность.



Очевидцы происшествия сначала снимали, как горит транспортное средство, а затем – как пожарные тушат машину.

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