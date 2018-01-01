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вчера, 16:08
В Иванове вспыхнул автомобиль
Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушат горящую машину
Возгорание легкового автомобиля произошло сегодня утром на пересечении улиц Ленинградской и Красных Зорь областного центра. Вспыхнул капот машины. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.
В пресс-службе регионального УМВД на сообщили, что легковушка загорелась прямо на ходу. Предварительная причина возгорания - техническая неисправность.
Очевидцы происшествия сначала снимали, как горит транспортное средство, а затем – как пожарные тушат машину.
ключевые слова: пожар автомобиль
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Комментарии (2)
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- Необыкновенный Ёжъ 37вчера, 17:38Во всех таких делах виноват автозапуск.
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- Тутушний Явчера, 19:06А чего в нем такого особенного и чем он глобально отличается от обычного запуска,кроме того что это не производит владелец сидя за рулём?)))