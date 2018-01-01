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Новости

вчера, 16:08

В Иванове вспыхнул автомобиль

Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушат горящую машину

Возгорание легкового автомобиля произошло сегодня утром на пересечении улиц Ленинградской и Красных Зорь областного центра. Вспыхнул капот машины. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

В пресс-службе регионального УМВД на сообщили, что легковушка загорелась прямо на ходу. Предварительная причина возгорания - техническая неисправность.

Очевидцы происшествия сначала снимали, как горит транспортное средство, а затем – как пожарные тушат машину.



ключевые слова: пожар автомобиль
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
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  • вчера, 17:38
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							Во всех таких делах виноват автозапуск.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутушний Я								
							
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  • вчера, 19:06
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							А чего в нем такого особенного и чем он глобально отличается от обычного запуска,кроме того что это не производит владелец сидя за рулём?)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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