В ивановской мэрии произошли кадровые изменения

Состоялось три новых назначения



С 1 февраля 2018 года на должность заместителя руководителя аппарата администрации города Иваново назначена Смирнова Марина Сергеевна. Кроме поручений организационного характера, ей предстоит заниматься вопросами правового обеспечения деятельности администрации и ее структурных подразделений.

С 5 февраля на должность начальника управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города назначен Кудрявцев Владимир Игоревич.

С 5 февраля Мановский Николай Александрович, заместитель председателя комитета по транспорту и связи, назначен на должность председателя этого комитета.

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