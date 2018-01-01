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Новости

вчера, 15:35

В ивановской мэрии произошли кадровые изменения

Состоялось три новых назначения

С 1 февраля 2018 года на должность заместителя руководителя аппарата администрации города Иваново назначена Смирнова Марина Сергеевна. Кроме поручений организационного характера, ей предстоит заниматься вопросами правового обеспечения деятельности администрации и ее структурных подразделений.

С 5 февраля на должность начальника управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города назначен Кудрявцев Владимир Игоревич.

С 5 февраля Мановский Николай Александрович, заместитель председателя комитета по транспорту и связи, назначен на должность председателя этого комитета.



ключевые слова: мэрия кадры
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 15:45
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кудрявцев Владимир Игоревич - расскажите нам пожалуйста, занесли ли Вам денег хозяева двигающегося рекламного щита с проспекта Фридриха Энгельса и сколько денег стоит нарушение эксплуатации светофорного объекта который на 100% заслоняет это баннер с мегафонами внутри ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									некто								
							
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  • вчера, 16:18
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							назначена Смирнова Марина Сергеевна
    
чья  родня  ?????
    
 , признавайтесь  г-н  мэр								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sanecheg								
							
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  • вчера, 16:54
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Может нам мэра нового назначат уже ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									maksimiliamo								
							
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  • вчера, 17:17
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										-1
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							После прочтения комментариев,возникает ощущение полного народного недовольства властью,но не смотря на это,почему-то,большинство проголосуют за Путина! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dvs								
							
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  • вчера, 17:28
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    • 
										-1
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							изменения должны происходить к лучшему, а нам бы лучше сразу всех обхаять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									невеста								
							
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  • вчера, 17:29
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										-1
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							если все время ныть, никаких изменений и не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									shaitan								
							
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  • вчера, 17:31
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										-1
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							тут как в той поговорке, сколько волка не корми, правда у нас по другому, ему все ни так будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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