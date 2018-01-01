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вчера, 15:35
В ивановской мэрии произошли кадровые изменения
Состоялось три новых назначения
С 1 февраля 2018 года на должность заместителя руководителя аппарата администрации города Иваново назначена Смирнова Марина Сергеевна. Кроме поручений организационного характера, ей предстоит заниматься вопросами правового обеспечения деятельности администрации и ее структурных подразделений.
С 5 февраля на должность начальника управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города назначен Кудрявцев Владимир Игоревич.
С 5 февраля Мановский Николай Александрович, заместитель председателя комитета по транспорту и связи, назначен на должность председателя этого комитета.
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Комментарии (7)
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чья родня ?????
, признавайтесь г-н мэр