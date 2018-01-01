Ивановский ж/д вокзал предлагают превратить в палехскую супершкатулку

Началось голосование за концепты нового фасада здания вокзала (фото)

В группе ВК «Городская среда Иваново» началось голосование по 5 концептам фасада ивановского железнодорожного вокзала. Перед этим проходило бурное обсуждение представленных проектов.

Судя по оставленным там комментариям, большинству смешение конструктивизма и палехской росписи, как это сделано в нескольких проектах, пришлось не по вкусу. Не вызвал восторгов и вокзал в цветовой гамме ивановского герба.

На вопрос «на каком основании выдвигаются эти проекты к зданию, которое является памятником архитектуры в том виде, в каком оно уже существует», организатор интернет-проекта «Городская среда Иваново» Александр Неупокоев ответил:

«Проконсультировался по данному вопросу и могу Вас успокоить - законодательство о сохранении памятников архитектуры мы не нарушаем т.к. не вносим конструктивных изменений. Предварительно эти эскизы были продемонстрированы в надзорных органах и явных ограничений для концепций выявлено не было. Естественно, тот вариант, который будет принят общим голосованием, пройдет экспертизу и оценку. Я сам бы не хотел разрушать памятники архитектуры и полностью согласен с тем, что сохранять историю - это обязанность нашего общества и меня лично».

Впрочем, среди обсуждающих есть и те, кому какие-то концепты все-таки понравились. Но пока в устроенном голосовании лидирует вариант ответа «всё плохо, я бы сделал лучше».

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