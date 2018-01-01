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Ивановский ж/д вокзал предлагают превратить в палехскую супершкатулку
Началось голосование за концепты нового фасада здания вокзала (фото)
В группе ВК «Городская среда Иваново» началось голосование по 5 концептам фасада ивановского железнодорожного вокзала. Перед этим проходило бурное обсуждение представленных проектов.
Судя по оставленным там комментариям, большинству смешение конструктивизма и палехской росписи, как это сделано в нескольких проектах, пришлось не по вкусу. Не вызвал восторгов и вокзал в цветовой гамме ивановского герба.
На вопрос «на каком основании выдвигаются эти проекты к зданию, которое является памятником архитектуры в том виде, в каком оно уже существует», организатор интернет-проекта «Городская среда Иваново» Александр Неупокоев ответил:
Впрочем, среди обсуждающих есть и те, кому какие-то концепты все-таки понравились. Но пока в устроенном голосовании лидирует вариант ответа «всё плохо, я бы сделал лучше».
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Идет обсуждение праздничного оформления класса.
-Вовочка, ты что предлагаешь?
-А давайте захерачим зеленую полосу по потолку!
-Вовочка, ты что?! Родителей в школу!
Приходит папа. Ему, так мол и так. Он
-Ну не нравится зеленая полоса, захерачте красную. Делов то!