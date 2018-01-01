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вчера, 15:31

Ивановский ж/д вокзал предлагают превратить в палехскую супершкатулку

Началось голосование за концепты нового фасада здания вокзала (фото)

В группе ВК «Городская среда Иваново» началось голосование по 5 концептам фасада ивановского железнодорожного вокзала. Перед этим проходило бурное обсуждение представленных проектов.

Судя по оставленным там комментариям, большинству смешение конструктивизма и палехской росписи, как это сделано в нескольких проектах, пришлось не по вкусу. Не вызвал восторгов и вокзал в цветовой гамме ивановского герба.

На вопрос «на каком основании выдвигаются эти проекты к зданию, которое является памятником архитектуры в том виде, в каком оно уже существует», организатор интернет-проекта «Городская среда Иваново» Александр Неупокоев ответил:

«Проконсультировался по данному вопросу и могу Вас успокоить - законодательство о сохранении памятников архитектуры мы не нарушаем т.к. не вносим конструктивных изменений. Предварительно эти эскизы были продемонстрированы в надзорных органах и явных ограничений для концепций выявлено не было. Естественно, тот вариант, который будет принят общим голосованием, пройдет экспертизу и оценку. Я сам бы не хотел разрушать памятники архитектуры и полностью согласен с тем, что сохранять историю - это обязанность нашего общества и меня лично».

Впрочем, среди обсуждающих есть и те, кому какие-то концепты все-таки понравились. Но пока в устроенном голосовании лидирует вариант ответа «всё плохо, я бы сделал лучше».



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Комментарии (14)

	


	

	

		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 15:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Денег нет, и Вы д., да они самые								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Лежневский тракторный завод								
							
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  • вчера, 17:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А это самое,ласточка то кагда прилетит  ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • вчера, 15:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Устройте Неупокоева на несложную работу, пусть хоть какую-то пользу приносит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • вчера, 16:14
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Его надо упокоить, а не устраивать на другую работу. И так уже весь город испохабил за наши с вами деньги. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • вчера, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Он в программе "Есть мнение" сказал, что он "представитель общественности" и, похоже, действительно в это верит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 16:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вспоминается старинный анекдот.
    

    
Идет обсуждение праздничного оформления класса.
    
-Вовочка, ты что предлагаешь?
    
-А давайте захерачим зеленую полосу по потолку!
    
-Вовочка, ты что?! Родителей в школу!
    
Приходит папа. Ему, так мол и так. Он
    
-Ну не нравится зеленая полоса, захерачте красную. Делов то!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • вчера, 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Может предложить горожанам представить свои проекты (предварительно оговорив условия)? Талантов в народе много, да и душа как видно за родной город болит. К тому же для кого-то это шанс себя реализовать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									raf								
							
    • 
							
  • вчера, 16:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предлагаю по фасаду изобразить герб Иваново- Женщина преклонных лет, а перед ней разбитое корыто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Petrov								
							
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  • вчера, 22:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Почему разбитое корыто? Наверное лучше БЕЗРАБОТНЫХ НЕВЕСТ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 17:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне кажется, что тут опять уже всё решено за всех жителей города. Сделали во ВКонтаке, где нужна регистрация, да ещё и только для участников отдельной группы "Городская среда Иваново". Теперь оказывается и обсуждение уже было, и голосование уже идёт. А те, кто не зарегистрирован в ВК или не состоит в этой группе, не достойны выбирать облик города? Вот так всякие селфимаршрутчики и наследники непонятно кого и испоганят всё окончательно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									VIVAVOVA								
							
    • 
							
  • вчера, 16:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это просто какой-то кошмар... Эти (и те, предыдущие) проекты ровно настолько же вульгарны, пошлы и безвкусны, насколько настойчиво проталкивает их этот неугомонный (и в такой же степени ограниченный) гражданин.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 16:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин, а можно герб поменять. Он никуда не лезет. По всем правилам геральдики он идиотский. Кто в Иваново прял? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									annasveshnickova@yandex.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 18:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я удивляюсь с такого большого количества негативных отзывов...Вы чего?Да возможно работы не самые удачные,тогда предложите свое...Истина рождается в споре...Я человек который выдвигал предложение по поводу благоустройства площади Ленина.К сожалению моя идея не понравилась большинству,но было много достойных работ которые в итоге соединили и получился не плохой проект.Я к тому,что давайте будем понимать,что всем не угодишь и будем оценивать работы с точки зрения удобства для всех.Если нет своих идеи,то просто поделитесь своим мнением скажите о плюсах и минусах,а не просто "нет" и все...Давайте будем ценить труд друга друга,ведь кроме коммерческих организаций работают студенты...Которым нет дела до выгоды.И стоит сказать Александру Неупокоеву огромное спасибо за то, что ведет в вк прекрасную группу,где мы все вместе можем сделать наш город комфортнее для нас и наших близких.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									берендейка								
							
    • 
							
  • вчера, 19:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И почему вокзалы сразу не над путями делают?Спускаешся сразу вниз к поезду или как в метро.Толку конечно от этого огромного помещения мало,да и постоянно кто-то звонит по поводу террористической угрозы,из-за чего часто людей эвакуируют.Я считаю что из этого вокзала получится ещё какой -нибудь супермузей в городе,или ещё один торгово-развлекательный комплекс коих у нас в городе мало(смешно).Какие уж тут супершкатулки и табакерки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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