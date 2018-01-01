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Новости

вчера, 14:41

Ивановская мэрия предписала УК в кратчайшие сроки очистить дворы от снега

Отчитаться о выполненных работах необходимо до 9 февраля

На сайте ивановской мэрии опубликовано открытое письмо к руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН и других кооперативов за подписью заместителя главы администрации г. Иваново Виктора Казанцева.

В сообщении говорится, что в связи с многочисленными обращениями жителей города указанным организациям необходимо:

- в кратчайшие сроки принять меры и качественно очистить от снега придомовые территории, проезды и подходы к контейнерным площадкам;

- выполнить работы по очистке кровель от снега и наледи с установкой сигнальных ограждений в местах проведения данных работ.

- в срок до 9 февраля 2018 года направить в управление жилищно-коммунального хозяйства информацию о выполненных работах.



ключевые слова: снег двор уборка
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 15:04
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    • 
										+1
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							А вот и предписания пожаловали.
    
- Хотя у себя на Революции всё вылизали, молодцы, все бабки наверное выделенные на чистку города потратили на чистку стоянки для "инвалидов".
    
А в городе взять любую улицу - колдобин прибавилось в десятки раз, придавленный снег превратился в ледяные надолбы в виде искусственных неровностей. Взять хоть Калинина, хоть Фридриха.
    
 - Нанимаю трактор, чищу около дома - сваливаю в сторону, чтоб туда машина могла подъехать и все увезти. Ночью в назначенное время приезжает техника, а сугробы охраняет кучка лодырей-автомобилистов-пи-дварасов, которые это место почему то выбрали для парковки. - Снег не вывезти, не подъехать. Они еще и умудрились встать так, что перегородили прохожим 95% пешеходной дорожки.
    
Они пид-варасы? Да! - Самим лопату лень взять, мы на чужом горбу в рай заедем.
    
Ну что я Вам скажу, автодятлы, - ночью будет произведена оклейка ваших автомобилей туалетной бумагой, с помощью воды! - На мойку сгоняете, ничего страшного! Мне вызов техники обошелся в 20ть раз дороже.
    
И почему я за свой счет чищу улицу которую должна чистить техника города?
    
Наверное потому что техники просто нет, её пропили и продали господа из дурдумы, украв МУП ЖКХ и сделав из него непойми что, коррупционеры - когда же Вы передохнете?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Череп								
							
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  • вчера, 15:46
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										-1
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							Техники в городе видимо столько, сколько нужно на работу в снегопад небольшой длительности. Если даже купить много, то кто на ней будет работать, в остальное время будет простой. А любая техника в уборочной конторе это основные средства, а это налоги. Если техника простаивает, значит имеем убыток. А то, что многие ставят машины вдоль дорог и мешают уборке это факт, особенно на Ленина, Фридриха, много можно найти таких улиц и как с этим бороться. Вот в чем вопрос.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									shaitan								
							
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  • вчера, 17:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							у нас уже с самого утра все почистили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									пампуша								
							
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  • вчера, 17:32
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							видать всю ночь чистили,а все возмущались, дороги то норм, да и половину дворов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									мывместе								
							
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  • вчера, 17:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							у всех падиков, дворники с утра на метле летают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутушний Я								
							
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  • вчера, 18:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Наш двор на три дома,ещё в понедельник до обеда был весь вычищен и снег вывезен за придворовую территорию,благо рядом полно для этого места!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Maksim37RUS								
							
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  • вчера, 19:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А у 23 школы ещё ничего не чистили. И помойки настолько полные что просто жесть. Похоже беда не приходит одна. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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