Ивановская мэрия предписала УК в кратчайшие сроки очистить дворы от снега

Отчитаться о выполненных работах необходимо до 9 февраля

На сайте ивановской мэрии опубликовано открытое письмо к руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН и других кооперативов за подписью заместителя главы администрации г. Иваново Виктора Казанцева.

В сообщении говорится, что в связи с многочисленными обращениями жителей города указанным организациям необходимо:

- в кратчайшие сроки принять меры и качественно очистить от снега придомовые территории, проезды и подходы к контейнерным площадкам;

- выполнить работы по очистке кровель от снега и наледи с установкой сигнальных ограждений в местах проведения данных работ.

- в срок до 9 февраля 2018 года направить в управление жилищно-коммунального хозяйства информацию о выполненных работах.

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