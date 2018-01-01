Новости
Ивановская мэрия предписала УК в кратчайшие сроки очистить дворы от снега
Отчитаться о выполненных работах необходимо до 9 февраля
На сайте ивановской мэрии опубликовано открытое письмо к руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН и других кооперативов за подписью заместителя главы администрации г. Иваново Виктора Казанцева.
В сообщении говорится, что в связи с многочисленными обращениями жителей города указанным организациям необходимо:
- в кратчайшие сроки принять меры и качественно очистить от снега придомовые территории, проезды и подходы к контейнерным площадкам;
- выполнить работы по очистке кровель от снега и наледи с установкой сигнальных ограждений в местах проведения данных работ.
- в срок до 9 февраля 2018 года направить в управление жилищно-коммунального хозяйства информацию о выполненных работах.
- оцените новость:
-
(0)
- 1348
- 7
- Хотя у себя на Революции всё вылизали, молодцы, все бабки наверное выделенные на чистку города потратили на чистку стоянки для "инвалидов".
А в городе взять любую улицу - колдобин прибавилось в десятки раз, придавленный снег превратился в ледяные надолбы в виде искусственных неровностей. Взять хоть Калинина, хоть Фридриха.
- Нанимаю трактор, чищу около дома - сваливаю в сторону, чтоб туда машина могла подъехать и все увезти. Ночью в назначенное время приезжает техника, а сугробы охраняет кучка лодырей-автомобилистов-пи-дварасов, которые это место почему то выбрали для парковки. - Снег не вывезти, не подъехать. Они еще и умудрились встать так, что перегородили прохожим 95% пешеходной дорожки.
Они пид-варасы? Да! - Самим лопату лень взять, мы на чужом горбу в рай заедем.
Ну что я Вам скажу, автодятлы, - ночью будет произведена оклейка ваших автомобилей туалетной бумагой, с помощью воды! - На мойку сгоняете, ничего страшного! Мне вызов техники обошелся в 20ть раз дороже.
И почему я за свой счет чищу улицу которую должна чистить техника города?
Наверное потому что техники просто нет, её пропили и продали господа из дурдумы, украв МУП ЖКХ и сделав из него непойми что, коррупционеры - когда же Вы передохнете?!