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16 ивановских семей из аварийных домов получили компенсацию за аренду благоустроенного жилья
Средства на эти цели выделены из бюджета города
По информации управления жилищной политики и кредитования, в январе текущего года 16 семей, проживавших в аварийных многоквартирных домах, получили денежную компенсацию за наем жилых помещений. Компенсация осуществляется за счет средств бюджета областного центра. Для получения выплат жителям домов, признанных аварийными, необходимо обратиться в администрацию города за выплатой указанной денежной компенсации.
Сумма ежемесячной денежной компенсации за наем благоустроенных жилых помещений на рынке недвижимости за счет средств бюджета города составляет не более:
5 800 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал одну комнату в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме;
11 600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал две комнаты в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме;
8 600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал однокомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме;
12 100 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал двухкомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме;
15 600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал трехкомнатную квартиру и более в аварийном многоквартирном доме.
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