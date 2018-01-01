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Новости

вчера, 14:26

16 ивановских семей из аварийных домов получили компенсацию за аренду благоустроенного жилья

Средства на эти цели выделены из бюджета города

По информации управления жилищной политики и кредитования, в январе текущего года 16 семей, проживавших в аварийных многоквартирных домах, получили денежную компенсацию за наем жилых помещений. Компенсация осуществляется за счет средств бюджета областного центра. Для получения выплат жителям домов, признанных аварийными, необходимо обратиться в администрацию города за выплатой указанной денежной компенсации.

Сумма ежемесячной денежной компенсации за наем благоустроенных жилых помещений на рынке недвижимости за счет средств бюджета города составляет не более:

5 800 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал одну комнату в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме;

11 600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал две комнаты в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме;

8 600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал однокомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме;

12 100 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал двухкомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме;

15 600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал трехкомнатную квартиру и более в аварийном многоквартирном доме.



ключевые слова: жилье аренда компенсация
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