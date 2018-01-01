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Уснувшую в ивановском баре посетительницу ограбили на 24 тысячи рублей
Когда с девушки снимали золотые украшения, она проснулась, но сделать ничего не смогла
29-летняя девушка отдыхала в одном из баров областного центра. Во время застолья она заснула. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник. Незнакомец попытался незаметно снять со спящей золотую цепочку с кулоном и кольцо. Девушка в этот момент проснулась, но предпринять ничего не смогла. Сумма ущерба составила порядка 24 тысячи рублей.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в преступлении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 29-летний клиент бара. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (5)
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- Софоклвчера, 13:45Хорошо позастольничала, раз заснула. Уроком будет.
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- kardiotonikвчера, 13:46пи...пи...пи...мат запрещен!!!
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- lamlamaвчера, 14:08после вкусного обеда, полагается поспать :)
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- Медведьвчера, 15:1224тр ? - видимо 24-х каратное золото с магазина на диване ;)
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- Фридрих Энгельс 2вчера, 18:42не тООт мужик пошёл . . . .