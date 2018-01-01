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Новости

вчера, 13:37

Уснувшую в ивановском баре посетительницу ограбили на 24 тысячи рублей

Когда с девушки снимали золотые украшения, она проснулась, но сделать ничего не смогла

29-летняя девушка отдыхала в одном из баров областного центра. Во время застолья она заснула. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник. Незнакомец попытался незаметно снять со спящей золотую цепочку с кулоном и кольцо. Девушка в этот момент проснулась, но предпринять ничего не смогла. Сумма ущерба составила порядка 24 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в преступлении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 29-летний клиент бара. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: грабеж полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 13:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Хорошо позастольничала, раз заснула. Уроком будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • вчера, 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							пи...пи...пи...мат запрещен!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lamlama								
							
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  • вчера, 14:08
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    • 
										-1
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							после вкусного обеда, полагается поспать :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 15:12
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										-1
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							24тр ? - видимо 24-х каратное золото с магазина на диване ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • вчера, 18:42
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										-1
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							не тООт мужик пошёл . . . .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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