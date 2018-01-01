Уснувшую в ивановском баре посетительницу ограбили на 24 тысячи рублей

Когда с девушки снимали золотые украшения, она проснулась, но сделать ничего не смогла

29-летняя девушка отдыхала в одном из баров областного центра. Во время застолья она заснула. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник. Незнакомец попытался незаметно снять со спящей золотую цепочку с кулоном и кольцо. Девушка в этот момент проснулась, но предпринять ничего не смогла. Сумма ущерба составила порядка 24 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в преступлении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 29-летний клиент бара. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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