Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 13:10

Среди 9 погибших в жуткой аварии под Петербургом – 26-летний парень из Ивановской области

Микроавтобус с пассажирами столкнулся на трассе с грузовиком (фото, видео)

Сегодня утром на трассе Вологда – Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области произошла жуткая авария. Трансферный микроавтобус «Форд-Турнео», следовавший из Вологды, столкнулся с грузовиком «Ивеко». По данным ГИБДД, 40-летний водитель «Форда» по невыясненным причинам выехал на встречную полосу.

Сам шофер и все восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 29-летний водитель грузовика получил легкие травмы. Сообщается, что среди погибших пассажиров – 26-летний молодой человек из Ивановской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области



ключевые слова: автокатастрофа
  • оцените новость:
  • (0)
  • 6910
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 13:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							жесть(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Закрутило и вынесло под грузовик встречный?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									некто								
							
    • 
							
  • вчера, 14:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это ж с какой  скоростью  надо мчаться  на встречу смерти 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									YurijL								
							
    • 
							
  • вчера, 17:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							бла-бла-кар?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Волтер Митти								
							
    • 
							
  • вчера, 17:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							уснул может...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •