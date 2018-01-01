Среди 9 погибших в жуткой аварии под Петербургом – 26-летний парень из Ивановской области

Микроавтобус с пассажирами столкнулся на трассе с грузовиком (фото, видео)

Сегодня утром на трассе Вологда – Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области произошла жуткая авария. Трансферный микроавтобус «Форд-Турнео», следовавший из Вологды, столкнулся с грузовиком «Ивеко». По данным ГИБДД, 40-летний водитель «Форда» по невыясненным причинам выехал на встречную полосу.

Сам шофер и все восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 29-летний водитель грузовика получил легкие травмы. Сообщается, что среди погибших пассажиров – 26-летний молодой человек из Ивановской области.



Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области



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