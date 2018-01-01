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вчера, 13:10
Среди 9 погибших в жуткой аварии под Петербургом – 26-летний парень из Ивановской области
Микроавтобус с пассажирами столкнулся на трассе с грузовиком (фото, видео)
Сегодня утром на трассе Вологда – Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области произошла жуткая авария. Трансферный микроавтобус «Форд-Турнео», следовавший из Вологды, столкнулся с грузовиком «Ивеко». По данным ГИБДД, 40-летний водитель «Форда» по невыясненным причинам выехал на встречную полосу.
Сам шофер и все восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 29-летний водитель грузовика получил легкие травмы. Сообщается, что среди погибших пассажиров – 26-летний молодой человек из Ивановской области.
Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области
ключевые слова: автокатастрофа
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Комментарии (5)
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- максссвчера, 13:23жесть(
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- Kapл Бpoкманнвчера, 13:51Закрутило и вынесло под грузовик встречный?
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- нектовчера, 14:11это ж с какой скоростью надо мчаться на встречу смерти
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- YurijLвчера, 17:01бла-бла-кар?
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- Волтер Миттивчера, 17:07уснул может...