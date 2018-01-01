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Новости

8 минут назад

В дни снегопада службы такси в Иванове взвинтили цены на свои услуги

Скан

«В связи с неблагоприятными погодными и, соответственно, дорожными условиями, а также большой нагрузкой тарифы на наши услуги увеличиваются». Примерно так поясняли резкий скачек стоимости за проезд службы такси в Иванове.

В дни снегопада цены на услуги такси в областном центре подскочили в 2-3 раза. Так, к примеру, средняя цена поездки с улицы Велижской до улицы Куконковых в обычные дни – 120 рублей. Вчера этот путь стоил почти 300 рублей. Сегодня тарифы такси вернулись к своим обычным размерам.



ключевые слова: такси тариф
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