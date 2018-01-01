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Новости

44 минуты назад

В Иванове автобус врезался в маршрутку

Пострадала пассажирка (фото)

ДТП случилось 5 февраля на Кохомском шоссе в Иванове. Пассажирский автобус «ПАЗ» врезался в стоявшую на остановке общественного транспорта маршрутку.

В результате столкновения пострадала 23-летняя пассажирка микроавтобуса «Фиат». С ушибом спины девушку доставили в 1-й травмпункт.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП автобус маршрутка
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