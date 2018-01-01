Новости
44 минуты назад
В Иванове автобус врезался в маршрутку
Пострадала пассажирка (фото)
ДТП случилось 5 февраля на Кохомском шоссе в Иванове. Пассажирский автобус «ПАЗ» врезался в стоявшую на остановке общественного транспорта маршрутку.
В результате столкновения пострадала 23-летняя пассажирка микроавтобуса «Фиат». С ушибом спины девушку доставили в 1-й травмпункт.
Фото: УГИБДД
- оцените новость:
-
(0)
- 868
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации