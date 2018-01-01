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Новости

57 минут назад

Под Курском найдены останки ивановского солдата

Разыскиваются родственники погибшего участника Великой Отечественной войны

Во время поисковых работ у бывшей деревни Муравчик Курской области сотрудники Дмитровского поискового отряда обнаружили останки солдата с подписанной флягой, мыльницей и с запиской в медальоне. После исследования этой записки удалось определить, что найденным солдатом является Устин Сергей Яковлевич, 1922 года рождения, призванный Ленинским РВК г. Иваново, проживавший в Иванове по адресу: Ямской проезд (ныне – улица Громобоя).

Сотрудники госархива ивановской области установили, что у погибшего солдата были родственники: брат Александр, сестры Анна, Зинаида, Нина, Надежда.

Родственники могут обратиться в Государственный архив Ивановской области по телефонам: (4932) 41-82-15, 32-67-24, или в военный комиссариат Ивановской области – (4932) 32-80-25.



ключевые слова: война солдат останки
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