В Ивановской области школы начали закрывать на карантин

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению был на 14,24 % ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратилось 6889 человек.

В Иванове зарегистрировано 4814 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен на 9,3%, среди детей до 2-х лет - на 21,33%.

На 5 неделе 2018 года в связи с высокой заболеваемостью частично были приостановлены учебные процессы в 18 классах 9 школ Иванова, Кинешмы, Ивановского, Комсомольского, Южского, Родниковского районов. Полностью приостановлен учебный процесс в 3 школах (Тейковский, Гаврилово-Посадский и Южский районы).

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