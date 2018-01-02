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В результате технической ошибки ивановцам пришли неправильные счета за коммуналку
При перерасчете управляющая компания сделала доначисления за излишние 3 месяца
Как сообщили в муниципальной управляющей компании «МУО» города Иваново, в результате технической ошибки в счета-квитанции для абонентов многоквартирного дома №22-Б на Кохомском шоссе были излишне начислены суммы в графе «перерасчет» по строкам «эл.энергия ОДН», «ГВС ОДН», «ХВС ОДН», «Стоки ОДН». А именно - сделаны доначисления за излишние 3 месяца. Вместо необходимого перерасчета за период сентябрь-декабрь 2017 г. был выполнен перерасчет за период июнь-декабрь 2017 г.
Ошибку обнаружили в день распространения квитанций (02.01.2018 г.). В этот же день данную информацию довели до актива дома. Кроме того, соответствующие объявления были размещены в подъездах.
5 февраля счета-квитанции за январь 2018 года были скорректированы и распространены среди жильцов.
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Комментарии (2)
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- ПростоЯсегодня, 11:47у нас тоже с 1 января управляшка на все цены подняла. ООО "Управляющая жилищно-коммунальная компания №2". С чего бы это? Может тоже ошибка, но молчат?
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- IdocI26 секунд назадИзвиняюсь, но это бред. Вообще не имели права что-либо "пересчитывать" в сторону увеличения. Если смотреть законодательство о защите прав потребителей, стоимость услуги считается окончательной с момента выставления счета за ее предоставление, ну и, разумеется, его оплаты. Все остальное издержки поставщика услуги.