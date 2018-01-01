Викторина от Альберта Скобцова, посвященная XXIII зимним Олимпийским играм: II тур

Победителей ждут призы регионального департамента молодежной политики и спорта

Наступающий 2018 год будет столь богат на спортивные события, что болельщикам трудно будет выкроить время на сон, отпуск и прочие радости жизни. Нельзя пропустить «дуэли» на биатлонном стадионе, «битвы» хоккейных сборных, любоваться мастерством фигуристов на Зимних Олимпийских играх в корейском городе-курорте Пхенчхане, открытие которых пройдет 9 февраля. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись российские спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы, миллионы наших сограждан и жители зарубежных стран убеждены, что Россия остается ведущей спортивной державой. Командный дух, мужество и мастерство, которые помогали советским и российским спортсменам на многих Олимпиадах, подтвердятся и на XXIII Олимпиаде в Пхенчхане.

В поддержку российских спортсменов мы проводим на нашем сайте викторину для знатоков спорта, посвященную XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Её автором и организатором является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, Заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.

Викторина состоит из 4 туров, по 6 вопросов в каждом. С понедельника по четверг мы будет проводить по одному туру в день. Итоги подводятся в пятницу, 9 февраля, в день открытия Олимпиады в Пхенчхане. Победители, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы на вопросы викторины, получат призы и подарки от департамента молодежной политики и спорта Ивановской области.

Ответы на вопросы викторины можно присылать электронную почту dms_smi@mail.ru. Или сообщать их устно, позвонив на нашу «горячую линию» по номеру 58-77-77. В письме, а также в сообщениях на «горячую линию» обязательно указывайте ваши контактные данные (ФИО, телефон или электронную почту), чтобы организаторы викторины смогли связаться с вами в случае победы.

Вопросы и задания второго тура викторины:

1. Из чего изготовлен камень, которой используют в олимпийских турнирах по керлингу? Каков его вес?

2. Какова была длина спринтерской дистанции в программе лыжных гонок в Сочи?

3. Каков максимальный вес одноместных саней в санном спорте?

4. Назовите страны, представители которых были удостоены золотых олимпийских медалей в 1924 году за вид, не входящий в программу зимних Олимпийских игр?

5. Назовите фамилии хоккеистов нашей страны, являющихся самыми результативными в истории Олимпийских турниров.

6. Сколько Олимпийских деревень было построено к Олимпийским играм 2014 года в Сочи?







Вопросы первого тура можно посмотреть здесь.



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