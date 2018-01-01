В ЦКиО состоится финальное шоу конкурса «Мистер Иваново - 2018»

На титул претендуют 20 участников

17 февраля в 17.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится финальное шоу «А ну-ка, парни!» с участием претендентов на звание «Мистер Иваново - 2018».

В этом году конкурс «Мистер Иваново» собрал 20 ивановских юношей. Среди интересов претендентов на звание «Мистера Иваново 2018» - танцы, Web-дизайн, спорт, искусство, игра на музыкальных инструментах, литература, образование, наука, путешествия и многое другое.

На финальном шоу участники продемонстрируют свои творческие, спортивные и интеллектуальные способности. Молодые люди выйдут на сцену в образах строителей, спортсменов, бизнесменов, чтобы доказать, что Иваново - город не только невест, но и завидных женихов.

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