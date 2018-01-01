Оперативная информация ивановской мэрии об очистке города от снега

По сообщению ивановской мэрии, в ночь с 5 на 6 февраля на работы по механизированной уборке улиц города были направлены 22 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника с 21:00 осуществляла полное прометание проезжей части, с 02:00 - посыпку противогололедным материалом спусков-подъемов и опасных участков.

Расчистку перекрестков, площадей, районов остановок общественного транспорта, раздвигание снежных валов, расширение проезжей части вели 3 шнекоротора, 5 автогрейдеров и 5 тракторов. Механизированную уборку тротуаров продолжили 2 трактора.

Снег вывозили 6 бригад и 40 единиц спецтехники. Работы велись в районах остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и перекрестках на участках проспектов Ленина и Шереметевского, улиц Спартака, Сарментовой, Почтовой, Лежневской, в 8-м Завокзальном переулке и на площади Революции. Вывезено 3574 кубометра снега. Всего с начала сезона - 75 521 кубометр.

Сегодня уборку проезжей части продолжат 24 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника будет направлена на расчистку подъездных путей к социальным объектам (детские сады, больницы, школы и т.д.), а также на выборочную посыпку улично-дорожной сети противогололедным материалом.

Уборку тротуаров будут вести трактор, а также 30 рабочих. Расчистку остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов продолжат 23 рабочих. 25 работников направлены на уборку территорий общего пользования. 38 рабочих займутся расчисткой подходов к пешеходным переходам.

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