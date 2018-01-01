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Новости

сегодня, 10:30

Оперативная информация ивановской мэрии об очистке города от снега

По сообщению ивановской мэрии, в ночь с 5 на 6 февраля на работы по механизированной уборке улиц города были направлены 22 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника с 21:00 осуществляла полное прометание проезжей части, с 02:00 - посыпку противогололедным материалом спусков-подъемов и опасных участков.

Расчистку перекрестков, площадей, районов остановок общественного транспорта, раздвигание снежных валов, расширение проезжей части вели 3 шнекоротора, 5 автогрейдеров и 5 тракторов. Механизированную уборку тротуаров продолжили 2 трактора.

Снег вывозили 6 бригад и 40 единиц спецтехники. Работы велись в районах остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и перекрестках на участках проспектов Ленина и Шереметевского, улиц Спартака, Сарментовой, Почтовой, Лежневской, в 8-м Завокзальном переулке и на площади Революции. Вывезено 3574 кубометра снега. Всего с начала сезона - 75 521 кубометр.

Сегодня уборку проезжей части продолжат 24 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника будет направлена на расчистку подъездных путей к социальным объектам (детские сады, больницы, школы и т.д.), а также на выборочную посыпку улично-дорожной сети противогололедным материалом.

Уборку тротуаров будут вести трактор, а также 30 рабочих. Расчистку остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов продолжат 23 рабочих. 25 работников направлены на уборку территорий общего пользования. 38 рабочих займутся расчисткой подходов к пешеходным переходам.



ключевые слова: снег улицы уборка
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
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  • сегодня, 10:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Пора-бы заняться тротуарами и периферией. Дорожки узкие только один может пройти, а на дорогах так узко, что машины не могут разъехаться. Да основные дороги, остановки и переходы убраны. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alextir								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Где вы были в ночь с 4 на 5?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:22
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										+1
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							Где-где? В Бухарово,Афанасово,Беляницах,Говядово и в прочих коттеджных поселках близ Иваново. Центральные улицы,сады,школы,помойки подождут. Главное,чтобы хозяева коттеджей могли выехать массами руководить.Ведь в каждом таком поселке живет кто-то из мэрии,кто-то из думы,из правительства или какой-нить учредитель/директор заводика,цеха,и т.п.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • сегодня, 11:49
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										+1
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							А дворы когда будете чистить? К нам помойка четвертый день проехать не может, весь двор мусором завален, который никто не вывозит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ивановец но не кран								
							
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  • 46 минут назад
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    • 
										0
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							дворы должна чистить управляющая компания
    
мэрия в лучшем случае только подьезды к двору должна расчистить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ладно,снег. Гора мусора уже выше контейнеров. ТЭЦ-3. Скоро по ней на санках можно будет ездить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							выпало 1300000 кубометров снега, из них вывезли 3574 кубометра снега, осталось 1296426 кубометра))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • 3 минуты назад
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    • 
										0
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							Господин Поляков, ау! :) Кажется, есть идея, как хулиганства на сайте пресечь. :) А то в воскресенье вы сами видели, что стоило вам отключится по объективным причинам, как тут же повылазили чудилы. :) Кот из дома - мыши в пляс. :) Вход на сайт ещё и по ЭЦП от Госуслуг сделать дополнительно. :) Сейчас бесплатные сертификаты без личной явки и предоставления оригиналов документов предоставлять прекратили, только платные токены остались. :) Дураку, особенно иностранному, его не получить - у них ИНН и СНИЛС нет в принципе. :) А начнут хулиганить с ЭЦП, так она юридически-обязательна, документом является, хулигана за задницу взять можно будет без проблем абсолютно. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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