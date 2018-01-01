В Ивановской области водитель «Лады Весты» сбил 11-летнюю девочку

Ребенка доставили в больницу

ДТП случилось 5 февраля около 6 часов вечера в Кинешме. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре». Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, ребенок получил ушибы тела. Девочка обратилась за помощью в больницу.

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