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Новости

вчера, 17:58

В Ивановской области откроется центр обслуживания компаний «Интер РАО»

Соответствующее соглашение подписали в Москве глава региона Станислав Воскресенский и председатель правления энергохолдинга Борис Ковальчук (фото)

В Ивановской области откроется общий центр обслуживания компаний энергетического холдинга «Интер РАО». Соответствующее соглашение между правительством Ивановской области и ПАО «Интер РАО» подписано сегодня, 5 февраля, в Москве. Подписи под документом поставили председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Планируется, что общий центр будет предоставлять услуги по обслуживанию деятельности компании. Правительство региона обязуется оказывать содействие в работе новой структуры, также будет проработана возможность создания совместно с «Интер РАО» информационного расчётного центра на территории Ивановской области для организации выпуска единого платёжного документа.

«В результате реализации соглашения в Ивановской области будут созданы рабочие места, новая структура будет зарегистрирована в регионе, что приведёт к поступлению дополнительных налогов в бюджет субъекта, – заявил Борис Ковальчук. – Группа «Интер РАО», которая в настоящее время управляет Ивановскими ПГУ и реализует ряд научно-исследовательских проектов в регионе, намерена расширить взаимовыгодное стратегическое сотрудничество с правительством Ивановской области в электроэнергетической сфере».

В свою очередь, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что одно из приоритетных направлений работы правительства Ивановской области, наряду с поддержкой традиционных отраслей – диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест. Станислав Воскресенский поблагодарил руководство энергетического холдинга за выбор ивановского региона для открытия общего центра обслуживания компаний группы «Интер РАО».

«Ивановская область гордится известным на всю страну Ивановским государственным энергетическим университетом. Руководители и главные инженеры многих крупных федеральных энергокомпаний – выпускники именно этого вуза. Уверен, что и новое структурное подразделение «Интер РАО» сможет привлекать квалифицированные кадры, а регион получит новые рабочие места с белыми зарплатами и достойными условиями труда», – отметил Станислав Воскресенский.

Как добавили в пресс-служба регионального правительства, предметом соглашения определено сотрудничество сторон, направленное на создание и развитие благоприятных социально-экономических условий на территории Ивановской области в долгосрочной перспективе. Так, энергетический холдинг также будет участвовать в формировании программ социально-экономического развития региона, в проработке потенциальных инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, в том числе в рамках различных форм государственно-частного партнёрства.

Для справки:

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет более 32,7 ГВт.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области



ключевые слова: энергетика соглашение "Интер РАО"
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 18:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну что-ж. Ждем-с поглощения местных энергетиков, повышение тарифов и блэкаут как в Калининграде в период правления Воскресенского.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 20:00
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										+1
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							У спятившего вождя есть дружок - Юрик Ковальчук, вместе "пилили" и "гребли" в кооперативе "Озеро".
    
У Юрика есть сынок Борюсик.
    
В 2006 году премьер-министр Михаил Фрадков официально назначил главу департамента аппарата правительства РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Им стал 28-летний Борис Ковальчук, чей стаж административной работы до этого насчитывал ровно 40 дней. В аппарат его ввели 9 марта, дав пост помощника первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Ни об особых достоинствах, ни о недостатках молодого человека пока никаких подробностей неизвестно. Гораздо больше информации имеется о его отце, Юрии Ковальчуке. Он - председатель совета директоров банка "Россия", а также соучредитель созданного в 1996 году дачного кооператива "Озеро" в поселке Соловьевка Ленинградской области. Кроме него, кооператив создавали люди с такими, например, фамилиями, как Фурсенко и Путин. Помимо этого, Ковальчук входил в состав петербургской межведомственной комиссии по предприятиям с иностранными инвестициями, возглавляемой будущим президентом России.
    
Короче, ивановцы, берегите карманы - очередные прохиндеи тут на гастролях...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
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  • вчера, 18:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Генеральный директор ассоциации «Ивановское объединение строителей», председатель общественного совета при департаменте строительства и архитектуры Ивановской области Дмитрий Кочнев направил в Московское управление Федеральной антимонопольной службы жалобу на «Интер РАО». Первое заседание по рассмотрению жалобы состоится 6 февраля 2018 года.
    
От имени Ивановского объединения строителей Дмитрий Кочнев утверждает, что подразделение «Интер РАО» в Ивановской области – электростанция «Ивановские ПГУ» – нарушает антимонопольное законодательство при организации торгов на ремонт вспомогательного оборудования и системы регенерации турбины блока № 2. Сумма контракта составляет почти 12 млн рублей.
    
Среди прочего, в Ивановском объединении строителей полагают, что заказчик («Интер РАО») «в силу своего положения составил проект договора с нарушением Гражданского кодекса, тем самым заведомо создав крайне невыгодное положение для подрядчика».
    
Дмитрий Кочнев просит Московское УФАС признать закупочную документацию «Интер РАО» незаконной и обязать компанию внести в нее изменения. Основанием для жалобы Ивановского объединения строителей послужили нормы Градостроительного кодекса РФ, дающие ассоциации право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.
    

    
Как-же так?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 22:26
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							Эт самое - строители в сфере спецстроительства, коим является строительство и ремонт энергообъектов, разбираются слабо. :) Там путь такой - от жилищного к промышленному строительству, а дальше уже только к спецстроительству. :) С "солдатами у дачи" тупо говорить не о чем, они просто не понимают, во что вписываются. :) Доходит до них уже только на объекте и то не сразу. :) Душераздирающее зрелище, надо сказать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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