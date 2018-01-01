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В Ивановской области откроется центр обслуживания компаний «Интер РАО»
Соответствующее соглашение подписали в Москве глава региона Станислав Воскресенский и председатель правления энергохолдинга Борис Ковальчук (фото)
В Ивановской области откроется общий центр обслуживания компаний энергетического холдинга «Интер РАО». Соответствующее соглашение между правительством Ивановской области и ПАО «Интер РАО» подписано сегодня, 5 февраля, в Москве. Подписи под документом поставили председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
Планируется, что общий центр будет предоставлять услуги по обслуживанию деятельности компании. Правительство региона обязуется оказывать содействие в работе новой структуры, также будет проработана возможность создания совместно с «Интер РАО» информационного расчётного центра на территории Ивановской области для организации выпуска единого платёжного документа.
В свою очередь, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что одно из приоритетных направлений работы правительства Ивановской области, наряду с поддержкой традиционных отраслей – диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест. Станислав Воскресенский поблагодарил руководство энергетического холдинга за выбор ивановского региона для открытия общего центра обслуживания компаний группы «Интер РАО».
Как добавили в пресс-служба регионального правительства, предметом соглашения определено сотрудничество сторон, направленное на создание и развитие благоприятных социально-экономических условий на территории Ивановской области в долгосрочной перспективе. Так, энергетический холдинг также будет участвовать в формировании программ социально-экономического развития региона, в проработке потенциальных инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, в том числе в рамках различных форм государственно-частного партнёрства.
Для справки:
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет более 32,7 ГВт.
Фото: пресс-служба правительства Ивановской области
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У Юрика есть сынок Борюсик.
В 2006 году премьер-министр Михаил Фрадков официально назначил главу департамента аппарата правительства РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Им стал 28-летний Борис Ковальчук, чей стаж административной работы до этого насчитывал ровно 40 дней. В аппарат его ввели 9 марта, дав пост помощника первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Ни об особых достоинствах, ни о недостатках молодого человека пока никаких подробностей неизвестно. Гораздо больше информации имеется о его отце, Юрии Ковальчуке. Он - председатель совета директоров банка "Россия", а также соучредитель созданного в 1996 году дачного кооператива "Озеро" в поселке Соловьевка Ленинградской области. Кроме него, кооператив создавали люди с такими, например, фамилиями, как Фурсенко и Путин. Помимо этого, Ковальчук входил в состав петербургской межведомственной комиссии по предприятиям с иностранными инвестициями, возглавляемой будущим президентом России.
Короче, ивановцы, берегите карманы - очередные прохиндеи тут на гастролях...
От имени Ивановского объединения строителей Дмитрий Кочнев утверждает, что подразделение «Интер РАО» в Ивановской области – электростанция «Ивановские ПГУ» – нарушает антимонопольное законодательство при организации торгов на ремонт вспомогательного оборудования и системы регенерации турбины блока № 2. Сумма контракта составляет почти 12 млн рублей.
Среди прочего, в Ивановском объединении строителей полагают, что заказчик («Интер РАО») «в силу своего положения составил проект договора с нарушением Гражданского кодекса, тем самым заведомо создав крайне невыгодное положение для подрядчика».
Дмитрий Кочнев просит Московское УФАС признать закупочную документацию «Интер РАО» незаконной и обязать компанию внести в нее изменения. Основанием для жалобы Ивановского объединения строителей послужили нормы Градостроительного кодекса РФ, дающие ассоциации право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.
Как-же так?