Глава Заволжского района отказал химзаводу

В истории с могильником химических отходов пока поставлена точка

В истории с могильником химотходов в Заволжском районе поставлена точка. По итогам публичных слушаний главой принято решение об отказе химзаводу в требованиях.

О том, что именно такое решение будет принято, мы писали ранее.

Напомним, публичные слушания по изменению условно-разрешенного вида использования земельного участка под Заволжском обернулись народным сходом. Жители нескольких волжских городов выступили против планов по возможному использованию территории под химический могильник. Там и раньше размещался шламонакопитель, но горожане были уверены, что изменение вида позволит свозить на полигон отходы более токсичные и не только с местного химзавода.

Главу района, который инициировал слушания, заподозрили в лоббировании интересов предприятия, владеющего земельным участком. Сегодня на сайте районной администрации был опубликован итоговый пресс-релиз. В нем, в частности, говорится: «Принято однозначное решение отказать "Заволжскому химзаводу органического синтеза" в требованиях».

Однако история на этом может не закончиться. Ранее говорилось, что смена вида использования земли - это не частная инициатива, а необходимость, поскольку нынешнее определение не соответствует действующему классификатору.

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