Минобороны снова пытается передать городу Иваново аварийное общежитие

Общежитие минобороны на 4-й Деревенской улице в Иванове хотят признать аварийным и передать администрации областного центра. А вот городу такое хозяйство, похоже, не нужно. Напомним, часть четырехэтажки не отапливается, там течет крыша и вот-вот рухнет стена.

В середине января в одной из комнат общежития произошел еще и пожар. Предполагают, что вспыхнула электропроводка. Жильцы периодически обращаются в Ж(Э)КО №6 под руководством Андрея Назарова (это филиал Центрального жилищно-коммунального управления Миобороны), однако теплее или суше в доме не становится. Как выяснилось, денег нет, предыдущие управленцы, также представляющие Министерство обороны, - банкроты.

ЦЖКУ направило в Департамент жилобеспечения Минобороны просьбу обследовать здание и рассмотреть возможность расселения. В адрес департамента имущественных отношений Минобороны также послали обращение - о необходимости собрать Межведомственную комиссию города Иваново для признания дома аварийным. В очередной раз главу ивановской администрации попросили принять общежитие в муниципальную собственность. Мэрия уже отказывала Минобороны, так как часть несущих конструкций здания находится в аварийном состоянии. Требуется провести работы по замене всех систем коммуникации, отремонтировать кровлю, фасад, отмостки и заметить окна. Откажет ли город в этот раз - неизвестно.

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