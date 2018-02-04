Глава Иванова Владимир Шарыпов вышел с лопатой на уборку снега

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Как мы сообщали ранее, вчера вечером сотрудники ивановской администрации во главе с мэром Владимиром Шарыповым вышли на уборку улиц города от снега. Перед этим глава областного центра обратился к ивановцам с просьбой «внести свой вклад в общее дело и оказать посильную помощь - почистить подход к подъезду и въезд во двор».

На видео Владимир Шарыпов со своими подчиненными прокладывает сквозь сугробы дорожки на площади Революции.

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