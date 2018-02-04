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04.02.2018 15:55Ивановская мэрия выходит на уборку снега
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вчера, 15:58
Глава Иванова Владимир Шарыпов вышел с лопатой на уборку снега
Видео
Как мы сообщали ранее, вчера вечером сотрудники ивановской администрации во главе с мэром Владимиром Шарыповым вышли на уборку улиц города от снега. Перед этим глава областного центра обратился к ивановцам с просьбой «внести свой вклад в общее дело и оказать посильную помощь - почистить подход к подъезду и въезд во двор».
На видео Владимир Шарыпов со своими подчиненными прокладывает сквозь сугробы дорожки на площади Революции.
ключевые слова: Владимир Шарыпов снег уборка
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Комментарии (30)
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Есть 2 хорошие поговорки:
1. Если человек занимается не своей работой, то он не занимается своей работой.
2. Не умеешь работать головой, работай руками и ногами.
Скорая не проедет, сам мер на дорогой тачке тоже не проедет. Для кого?
Ладно, харошь веселиться, давайте о грустном, эти прихлебатели и тунеядцы своими лопатами накидали сугроб в д.6 (пл.Революции) высотой с приёмную партии единой роиси, - а вывозить кто будет? - На кидали видимо все же не лопатами а с помощью техники, при этом завалили ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД с дома рядом, уж не знаю пользуются ли они им, но тропа там есть.
- До этого сугроба, там даже крыльцо было вычищено, но дом наш номер шесть Важнее конюшни с его жителями, на которых нам нас_много - да ?! Господин Шарыпов, как Вы прокомментируете это?
- Я знаю как, даже не буду загадывать, а напишу как это будет:
- Придет специально обученный бабушк, с предписанием к хозяину соседнего дома! - И! - Напишет предписание - убрать и почистить территорию! То есть г.снег с стоянки от дома 6 подвинутый к соседям - ЭТО НОРМАЛЬНО!
Не нужно гадить!
МЭР - НЕ НУЖНО ГАДИТЬ!
А то что журналюшка барса, вместо того, что-бы взять лопату и помочь, схватил мобилу (даже не потрудился нормальный репортаж сделать, на нормальной технике) и начал снимать - это не популизм со стороны Шарыпова.
ЗЫ. Корреспондент, надеюсь был в тапочках и халате, как давеча летом?
Двойка вам г-н Шарыпов. Хотя другого и не ожидали.