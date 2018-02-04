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вчера, 15:58

Глава Иванова Владимир Шарыпов вышел с лопатой на уборку снега

Видео

Как мы сообщали ранее, вчера вечером сотрудники ивановской администрации во главе с мэром Владимиром Шарыповым вышли на уборку улиц города от снега. Перед этим глава областного центра обратился к ивановцам с просьбой «внести свой вклад в общее дело и оказать посильную помощь - почистить подход к подъезду и въезд во двор».

На видео Владимир Шарыпов со своими подчиненными прокладывает сквозь сугробы дорожки на площади Революции.



ключевые слова: Владимир Шарыпов снег уборка
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Комментарии (30)

	


	

	

		
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									green								
							
    • 
							
  • вчера, 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А почему военных и МСЧ (не только курсантов)  не привлекли ? У них техника тоже присутствует. ЧС объявить ? Не поверю что не помогли бы .  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 16:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							из дома выходить надо, а не в моник компа пялится. И МЧС  чистили и десантура.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тамара Захарова								
							
    • 
							
  • вчера, 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодец мэр!   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • вчера, 16:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Похоже работать дворником у Шарыпова получается лучше чем работать мэром. Судя по видео, гораздо лучше. Так может и поменять работу? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Petrov								
							
    • 
							
  • вчера, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот этим ему и надо заниматься.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • вчера, 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На урода, всё неугода, Саша!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pryoleg								
							
    • 
							
  • вчера, 17:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что ж вы за люди то такие? Не вышел мэр - вот чинуша лентяй! Вышел на уборку снега вместе со всеми - пусть дворником работает. Вам как ни поверни все плохо. Сам то много перекидал снежка в выходные? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 19:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Городской
    
Есть 2 хорошие поговорки:
    
1. Если человек занимается не своей работой, то он не занимается своей работой.
    
2. Не умеешь работать головой, работай руками и ногами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									мастодонт								
							
    • 
							
  • вчера, 19:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хлебнул поллитру и сразу идеи появились?)))
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • вчера, 23:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не пора ли тебе работу поменять? Хотя, что менять, целыми днями в интернете сидишь 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 16:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно, а автор ролика брал лопату?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 16:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							:)) Судя по минусу - не брал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Болельщик Спартака								
							
    • 
							
  • вчера, 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В одной точке почистил, молодец. Больше не осилил? Или сразу в бар пошел, куда дорогу чистил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 17:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да хоть и так. Ключевое слово - почистил, отличии от тех кто сейчас слюной на монитор брыжжет с дивана про отставку. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Л.								
							
    • 
							
  • вчера, 17:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этих чудо-чиновников загнать бы лучше в частный сектор и придомовые территории проспекта Текстильщиков. Вот было бы здорово.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • вчера, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А сами почистить не пробовали? Мужички(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эти махатели лопатами для коз чистили козью тропку?!
    
Скорая не проедет, сам мер на дорогой тачке тоже не проедет. Для кого?
    
Ладно, харошь веселиться, давайте о грустном, эти прихлебатели и тунеядцы своими лопатами накидали сугроб в д.6 (пл.Революции) высотой с приёмную партии единой роиси, - а вывозить кто будет? - На кидали видимо все же не лопатами а с помощью техники, при этом завалили ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД с дома рядом, уж не знаю пользуются ли они им, но тропа там есть.
    
 - До этого сугроба, там даже крыльцо было вычищено, но дом наш номер шесть Важнее конюшни с его жителями, на которых нам нас_много - да ?! Господин Шарыпов, как Вы прокомментируете это?
    
 - Я знаю как, даже не буду загадывать, а напишу как это будет:
    
 - Придет специально обученный бабушк, с предписанием к хозяину соседнего дома! - И! - Напишет предписание - убрать и почистить территорию! То есть г.снег с стоянки от дома 6 подвинутый к соседям - ЭТО НОРМАЛЬНО!
    
 Не нужно гадить!
    
МЭР - НЕ НУЖНО ГАДИТЬ!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 17:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Даёшь к каждому подъезду по трактору с погрузчиком и грузовиком! С круглосуточной бригадой дворников!!! #ШАРЫПОВАВОТСТВКУ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ну и дела								
							
    • 
							
  • вчера, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							теперь я спокойна , мы спасены ... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 17:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и переведите его на ставку дворника! А в мэры Фомина верните))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 17:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А как-же ПЖИВ? Не хорошо с религией получается.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									KJUTR210								
							
    • 
							
  • вчера, 17:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А К ЧЕМУ ВЕСЯ ЭТА ПОКАЗУХА C ШАРЫПОВЫМ  !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А это ты у корреспондента барса спроси.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Mamоn								
							
    • 
							
  • вчера, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А че простыми лопатами то? Есть же мобильные воздуходувы, быстро и чисто всю площадь бы убрали. Снег не сырой, сдувается легко. В интернете погуглить надо было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BobSmoke								
							
    • 
							
  • вчера, 19:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Глава городаИванова Владимир Шарыпов должен руководить, а не заниматься популизмом с лопатой в руках.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как глава города - он призвал горожан к помощи и организовал обеспечение инвентарем. Как житель города взял лопату и пошел чистить снег. Заметь, в собственный выходной.
    
А то что журналюшка барса, вместо того, что-бы взять лопату и помочь, схватил мобилу (даже не потрудился нормальный репортаж сделать, на нормальной технике) и начал снимать - это не популизм со стороны Шарыпова.
    
ЗЫ. Корреспондент, надеюсь был в тапочках и халате, как давеча летом?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									_123123_								
							
    • 
							
  • вчера, 23:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как глава города он со своими замами каких-то два месяца назад пропищал, что город готов к зиме как никогда. При этом работать никто из них в данном напрвлении, судя по всему, и не пытался. Так что только теперь горожане начинают понимать сакраментальный смысл этой самой невероятной готовности))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • вчера, 23:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как глава города, он свои слова сдержал. Город к зиме готов. Ты хоть раз видел перебои с теплом, с горячей водой? А вчерашние катаклизмы - это ЧП. Завалены снегом все города, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Сразу проблему не устранить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvanIvan								
							
    • 
							
  • вчера, 21:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Копать сугробы - дешевый пиар беспомощного мера. Он должен организовывать, привлекать технику и денежные средства, проверять как управляшки работают, что творится во дворах. 
    

    
Двойка вам г-н Шарыпов. Хотя другого и не ожидали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 21:46
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							Он и привлёк технику. К зданию на пл.революции. Там и погрузчики, и самосвалы к ним в очередь встали. Какой только техники нет. А в городе - никакой нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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