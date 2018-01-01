За год более 120 подросткам в регионе вынесены обвинительные приговоры

В основном – за различного рода хищения

По данным региональной прокуратуры, в 2017 году судами Ивановской области было рассмотрено 185 уголовных дел в отношении 235 несовершеннолетних. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 122 лиц. Большинство подростков осуждены за совершение преступлений против собственности (73,3 %).

К несовершеннолетним применялись следующие виды наказания: условное лишение свободы с возложением дополнительных обязанностей (36,1%), реальное лишение свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима (30,3%), обязательные работы (24,6 %), штраф (4,1%), ограничение свободы (3,3%), исправительные работы (1,6%).

«К реальному лишению свободы приговорены 37 подростков, ранее судимых, совершивших преступления в период испытательного срока либо в составе группы лиц по предварительному сговору. 8 лиц, осужденных к лишению свободы, помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

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