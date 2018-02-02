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вчера, 14:54

Пропавшая 2 февраля в Иванове 16-летняя девушка нашлась

Фото

Ранее мы сообщали, что 2 февраля в Иванове пропала 16-летняя Анастасия Курсина. Она ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и не вернулась.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что девушка нашлась. С ней всё в порядке. Объявилась вчера вечером. Всё это время Настя проводила с друзьями. Сотрудники ПНД провели с девушкой профилактическую беседу.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									vlastkol								
							
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  • вчера, 14:58
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										+1
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							малолетняя ТП
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ramS								
							
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  • вчера, 16:02
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							вот малолетняя эгоистка! не жалеет родителей совсем! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутушний Я								
							
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  • вчера, 16:38
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							Нагулялась шлюшка молодая))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 16:55
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							Мне кажется эффект от таких "новостей" про нашедшихся "потеряшек" противоположный задуманному. Как в сказке про мальчика, который кричал "волки".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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