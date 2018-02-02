Похожие новости
-
02.02.2018 17:44В Иванове пропала 16-летняя девушка
-
(6)
- 4691
- 17
-
Новости
вчера, 14:54
Пропавшая 2 февраля в Иванове 16-летняя девушка нашлась
Фото
Ранее мы сообщали, что 2 февраля в Иванове пропала 16-летняя Анастасия Курсина. Она ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и не вернулась.
Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что девушка нашлась. С ней всё в порядке. Объявилась вчера вечером. Всё это время Настя проводила с друзьями. Сотрудники ПНД провели с девушкой профилактическую беседу.
- оцените новость:
-
(1)
- 4087
- 4
Комментарии (4)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- vlastkolвчера, 14:58малолетняя ТП
-
- ramSвчера, 16:02вот малолетняя эгоистка! не жалеет родителей совсем!
-
- Тутушний Явчера, 16:38Нагулялась шлюшка молодая))))
-
- ЙЯdЪвчера, 16:55Мне кажется эффект от таких "новостей" про нашедшихся "потеряшек" противоположный задуманному. Как в сказке про мальчика, который кричал "волки".