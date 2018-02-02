Пропавшая 2 февраля в Иванове 16-летняя девушка нашлась

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Ранее мы сообщали, что 2 февраля в Иванове пропала 16-летняя Анастасия Курсина. Она ушла из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и не вернулась.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что девушка нашлась. С ней всё в порядке. Объявилась вчера вечером. Всё это время Настя проводила с друзьями. Сотрудники ПНД провели с девушкой профилактическую беседу.

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