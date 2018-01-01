Задержан ивановец с крупной партией гашиша

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Сотрудники полиции задержали у одного из домов на улице Красных Зорь областного центра местного жителя. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это – гашиш массой 26,72 грамма.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Задержанному грозит

по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. до 10 лет лишения свободы.

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