Ивановские девушки стали призерами соревнований по тайскому боксу

Завоевав золотую и серебряную медали (фото)

Сегодня, 5 февраля, в селе Покровское Одинцовского района Московской области завершились Чемпионат И Первенство по тайскому боксу Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 18 регионов России.

Сборная команда города Иваново успешно выступила на турнире. Высокие результаты показали наши девушки: Мила Калугина завоевала золотую медаль, Зульхаджа Мамедова стала серебряным призером.

Призеры соревнований выступят на Первенстве России по тайскому боксу.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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