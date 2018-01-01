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вчера, 13:53
Ивановские девушки стали призерами соревнований по тайскому боксу
Завоевав золотую и серебряную медали (фото)
Сегодня, 5 февраля, в селе Покровское Одинцовского района Московской области завершились Чемпионат И Первенство по тайскому боксу Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 18 регионов России.
Сборная команда города Иваново успешно выступила на турнире. Высокие результаты показали наши девушки: Мила Калугина завоевала золотую медаль, Зульхаджа Мамедова стала серебряным призером.
Призеры соревнований выступят на Первенстве России по тайскому боксу.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: спорт тайский бокс
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- Александр Л.вчера, 17:10Язычники.