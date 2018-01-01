Представитель Ивановской области принял участие в Первом международном боксерском форуме

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С 1 по 3 февраля в Сочи прошел Первый международный боксерский форум с участием ведущих мировых организаций. В рамках форума состоялись заседания совета директоров главных организаций в профессиональном боксе. Ивановскую область на мероприятия представлял президент региональной федерации бокса Алексей Колобков, сообщает пресс-служба регионального департамента молодежной политики и спорта.

Форум проводился по инициативе Федерации бокса России совместно с международными федерациями олимпийского и профессионального бокса. В рамках форума в Сочи собрались представители ведущих боксерских организаций - Международной ассоциации бокса (AIBA), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Кроме того, в программу мероприятий вошли судейские семинары, заседания совета директоров WBA и WBC, а также дискуссионная площадка «Развитие олимпийского и профессионального бокса в мире».

В рамках форума прошла презентация Зала славы бокса, строительство которого должно начаться в нынешнем году. В Зале славы, место расположения которого будет объявлено позднее, будут находиться центр развития, повышения квалификации тренеров, а для спортсменов откроется общежитие.

В субботу в сочинском ледовом дворце спорта «Большой» прошел вечер профессионального бокса, главным боем которого стал полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. На ринг также вышли экс-чемпион мира Федор Чудинов, обладатель интернационального пояса WBA и серебряного - WBC Михаил Алоян, Ваге Саруханян, Максим Власов и Роман Андреев.

Отметим, что в работе форума приняли участие представители более 130 стран. Среди участников официальной программы - глава WBC Маурисио Сулейман, президент WBA Хильберто Мендоса, руководитель IBF Дэрил Пиплз, трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира кубинец Феликс Савон, чемпион мира, один из сильнейших профессиональных боксеров современности Геннадий Головкин из Казахстана.

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