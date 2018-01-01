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Новости

вчера, 12:56

В Иванове мусоровозы не могут добраться до мусорных контейнеров

Из-за снежных заносов и перекрывающих проезд оставленных легковушек

Как сообщила руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Надежда Гришина, последствия сильного снегопада внесли коррективы в график вывоза мусора из дворов многоквартирных домов и частного сектора.

Так, несмотря на работу снегоуборочной техники, местами образовались сильные заносы. По этой причине мусоровозы не смогли добраться до контейнерных площадок.

«Сейчас все коммунальные службы города находятся с нами на постоянной связи. Как только появляется возможность проехать в тот или иной район, регоператор сразу направляет туда машины», - отметила Надежда Гришина.

По её словам, в эти дни также были зафиксированы случаи, когда доступ к контейнерам перекрывался оставленными там легковыми автомобилями. Некоторые из них были припаркованы так плотно, что сотрудники регоператора даже вручную не могли вытащить мусорные баки без риска повредить машины.    

«Мы контролируем ситуацию и прилагаем все усилия к тому, чтобы максимально быстро убрать мусор из дворов», - заверила Надежда Гришина.

По прогнозам, снегопад сегодня будет менее интенсивным, чем в выходные.



ключевые слова: мусор
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • вчера, 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а пусть им Шарыпов посоветует самим расчистить себе дорогу лопатами, как это посоветовал сделать всем жителям города.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sergor								
							
    • 
							
  • вчера, 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гришину с Шарыповым сегодня в 16-30 ждем во дворах, где не вывезли мусор! Инвентарь выдается, при себе иметь варежки и теплую одежду, горячим чаем также обеспечим за свой счет!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									мастодонт								
							
    • 
							
  • вчера, 15:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чтобы Камаз не смог подъехать к помойкам?))) просто решили поэкономить, удобный случай, на зарплату директору регоператора сэкономили)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Из-за невывоза мусора город превратился в сплошную помойку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									невеста								
							
    • 
							
  • вчера, 13:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так сначала центральные улицы, потом и до дворов дело дойдет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 13:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Когда центральные начнут чистить? То что снег спихнули на первую полосу - это не уборка. А уж выплюнуть шнекороторами это говно на газоны и тротуары - тем более.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									poni								
							
    • 
							
  • вчера, 13:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							обычная практика								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • вчера, 14:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ТАК НЕ ЧИЩЕНЫ ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ! ТЕХНИКУ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА НАДО ЗАКУПАТЬ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ И НА ОДИН ТРАКТОР ТРИ СМЕНЫ ПЕРСОНАЛА ЧТО БЫ 24 ЧАСА РАБОТАЛ! ТОГДА И РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 14:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конечно же виноваты граждане, которые где ни попадя оставляют свои машины								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							До повышения тарифа к нам во двор камаз успешно заезжал, а теперь Газон Ёрпст не может проехать?
    
А нам то куда ехать на машинах. Ну расчистили двор, машины откопали, выехали и встали сразу за воротами в пробке. И опять он не проедет - скажут из за пробки не доехать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • вчера, 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не можете? Перерасчет будьте любезны.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									берендейка								
							
    • 
							
  • вчера, 20:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А если бы снег с баблом выпал ис валютой?Так тут же бы всё убрали и даже пылинки с машин сдули.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili  ya								
							
    • 
							
  • вчера, 23:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все ли иваноиды высказались? А слабо самим иваноидам прочистить дороги и свои ржавые корыта не ставить у мусорных контейнеров?  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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