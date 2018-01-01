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В Иванове мусоровозы не могут добраться до мусорных контейнеров
Из-за снежных заносов и перекрывающих проезд оставленных легковушек
Как сообщила руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Надежда Гришина, последствия сильного снегопада внесли коррективы в график вывоза мусора из дворов многоквартирных домов и частного сектора.
Так, несмотря на работу снегоуборочной техники, местами образовались сильные заносы. По этой причине мусоровозы не смогли добраться до контейнерных площадок.
По её словам, в эти дни также были зафиксированы случаи, когда доступ к контейнерам перекрывался оставленными там легковыми автомобилями. Некоторые из них были припаркованы так плотно, что сотрудники регоператора даже вручную не могли вытащить мусорные баки без риска повредить машины.
По прогнозам, снегопад сегодня будет менее интенсивным, чем в выходные.
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А нам то куда ехать на машинах. Ну расчистили двор, машины откопали, выехали и встали сразу за воротами в пробке. И опять он не проедет - скажут из за пробки не доехать.