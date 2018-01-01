В Иванове мусоровозы не могут добраться до мусорных контейнеров

Из-за снежных заносов и перекрывающих проезд оставленных легковушек

Как сообщила руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Надежда Гришина, последствия сильного снегопада внесли коррективы в график вывоза мусора из дворов многоквартирных домов и частного сектора.

Так, несмотря на работу снегоуборочной техники, местами образовались сильные заносы. По этой причине мусоровозы не смогли добраться до контейнерных площадок.

«Сейчас все коммунальные службы города находятся с нами на постоянной связи. Как только появляется возможность проехать в тот или иной район, регоператор сразу направляет туда машины», - отметила Надежда Гришина.

По её словам, в эти дни также были зафиксированы случаи, когда доступ к контейнерам перекрывался оставленными там легковыми автомобилями. Некоторые из них были припаркованы так плотно, что сотрудники регоператора даже вручную не могли вытащить мусорные баки без риска повредить машины.

«Мы контролируем ситуацию и прилагаем все усилия к тому, чтобы максимально быстро убрать мусор из дворов», - заверила Надежда Гришина.

По прогнозам, снегопад сегодня будет менее интенсивным, чем в выходные.

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