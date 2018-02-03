Еще две семьи отравились угарным газом в Ивановской области

Двое детей госпитализированы в ОКБ

Еще два случая отравления угарным газом зарегистрированы в Ивановской области. В поселке Шилыково Лежневского района пострадала семья из четырех человек, в том числе двое детей. Оба ребенка госпитализированы в областную больницу, взрослым госпитализация не потребовалась. Предварительная причина - неисправность газового оборудования.

От отравления пострадала и семья в Иванове. Несчастный случай произошел на улице Каравайковой. Два человека от госпитализации отказались, один сейчас проходит амбулаторное лечение. Предварительная причина та же - неисправность газового оборудования.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне в Иванове на Родниковской улице от отравления угарным газом погибла семья из трех человек, включая 4-летнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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