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Новости

6 минут назад

Еще две семьи отравились угарным газом в Ивановской области

Двое детей госпитализированы в ОКБ

Еще два случая отравления угарным газом зарегистрированы в Ивановской области. В поселке Шилыково Лежневского района пострадала семья из четырех человек, в том числе двое детей. Оба ребенка госпитализированы в областную больницу, взрослым госпитализация не потребовалась. Предварительная причина - неисправность газового оборудования.

От отравления пострадала и семья в Иванове. Несчастный случай произошел на улице Каравайковой. Два человека от госпитализации отказались, один сейчас проходит амбулаторное лечение. Предварительная причина та же - неисправность газового оборудования.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне в Иванове на Родниковской улице от отравления угарным газом погибла семья из трех человек, включая 4-летнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: угарный газ отравление
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