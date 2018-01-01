Житель Юрьевца попался на краже трех фляг из бани

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В полицию с заявлением о краже обратилась 65-летняя жительница Юрьевца. Пенсионерка сообщила полицейским, что кто-то обокрал ее баню. Неизвестный вскрыл входной замок гвоздодером и похитил 3 алюминиевые фляги.

Выехавшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 37-летний местный житель. Похищенное у него изъято и будет возвращено законной владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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