Новости
сегодня, 11:49
На расчистке региональных автодорог задействовано 290 единиц техники
Заторов на трассах в период обильного снегопада зафиксировано не было
В настоящее время на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для устранения последствий снегопада задействовано 290 единиц дорожной техники и 95 дорожных рабочих. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
Дорожными организациями выполняется комплекс мероприятий по обработке автомобильных дорог противогололедным материалом, очистке проезжей части дорог обочин от снега, уборки снежных валов, очистке остановок общественного транспорта, дорожных знаков, барьерных ограждений от снега.
«Остановки и перерывы движения транспортных средств по «опорной» сети автодорог региона в период обильного снегопада зафиксировано не было», - говорится в сообщении дорожного ведомства.
- оцените новость:
-
(0)
- 871
- 9
Комментарии (9)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Для любителей "а у них лучше": читайте коменты на сайте "прогород33" (по английски) в статье "Из Владимира за сутки вывозят примерно 3000 тонн снега (0+)" и узнаете на насколько у них "чисто".
Михаил Мокрецов
5.02.2018, 9:05
Природный катаклизм закончится в понедельник, город очистят через несколько дней.
По данным оперативных служб, неблагоприятные погодные явления в Иванове и области продолжатся 5 февраля. Вероятность осадков составляет 96 процентов (4 февраля было 98 процентов). Во вторник 6 февраля вероятность осадков составляет всего 2 процента, вероятно, будет солнечно.
На утро 5 февраля в уборке города Иванова от снега и на расчистке улиц задействованы: 24 комбинированные дорожные машины (КДМ); 3 погрузчика; 8 самосвалов; 11 тракторов; 2 бульдозера; 1 многоцелевая комбинированная машина (МКМ); 2 шнекороторных экскаватора.
В уборке города и спасательных работах также задействованы силы и средства МЧС, курсанты Пожарно-спасательной академии, военнослужащие 98-й дивизии ВДВ.