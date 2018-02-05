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Новости

сегодня, 11:49

На расчистке региональных автодорог задействовано 290 единиц техники

Заторов на трассах в период обильного снегопада зафиксировано не было

В настоящее время на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для устранения последствий снегопада задействовано 290 единиц дорожной техники и 95 дорожных рабочих. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Дорожными организациями выполняется комплекс мероприятий по обработке автомобильных дорог противогололедным материалом, очистке проезжей части дорог обочин от снега, уборки снежных валов, очистке остановок общественного транспорта, дорожных знаков, барьерных ограждений от снега.

«Остановки и перерывы движения транспортных средств по «опорной» сети автодорог региона в период обильного снегопада зафиксировано не было», - говорится в сообщении дорожного ведомства.


ключевые слова: снегопад дороги
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • сегодня, 11:56
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							Заторов не было потому, что никто с прилегающих вылезти не смог.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • 45 минут назад
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							Верно подмечено								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 37 минут назад
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							А почему на трассе Иваново-Владимир, на территории Владимирской области состояние дорожного полотна и его уборка в разы лучше чем в нашей Ивановской области?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • 6 минут назад
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							А когда во Владимире лучше чистили дороги? Вчера возвращался из Москвы,так от поворота на Иваново и до границы с областью не дорога а стиральная доска. Как только пересек границу нашей области так и дорога норм. началась.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 29 минут назад
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										+1
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							Для любителей посравнивать: Влидимир выпустил 70-80 единиц техники... 
    
Для любителей "а у них лучше": читайте коменты на сайте "прогород33" (по английски) в статье "Из Владимира за сутки вывозят примерно 3000 тонн снега (0+)" и узнаете на насколько у них "чисто".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Плот								
							
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  • 18 минут назад
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							Все-таки зима
    
Михаил Мокрецов
    
5.02.2018, 9:05
    
Природный катаклизм закончится в понедельник, город очистят через несколько дней.
    
По данным оперативных служб, неблагоприятные погодные явления в Иванове и области продолжатся 5 февраля. Вероятность осадков составляет 96 процентов (4 февраля было 98 процентов). Во вторник 6 февраля вероятность осадков составляет всего 2 процента, вероятно, будет солнечно.
    
На утро 5 февраля в уборке города Иванова от снега и на расчистке улиц задействованы: 24 комбинированные дорожные машины (КДМ); 3 погрузчика; 8 самосвалов; 11 тракторов; 2 бульдозера; 1 многоцелевая комбинированная машина (МКМ); 2 шнекороторных экскаватора.
    
В уборке города и спасательных работах также задействованы силы и средства МЧС, курсанты Пожарно-спасательной академии, военнослужащие 98-й дивизии ВДВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									demon								
							
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  • 21 минуту назад
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										+1
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							290 единиц??? все лопаты что ли посчитали?? нет у города столько техники, или считают камазы, которые не стоят на балансе у города??не было никакой техники днём, когда люди ездили и плевались								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cfytr37								
							
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  • 12 минут назад
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										-1
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							demon, читать то умеешь? написано же РЕГИОНАЛЬНЫХ дорог!!! Или ты настолько без грамотный что знаешь разницу между городом и РЕГИОНОМ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									demon								
							
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  • 8 минут назад
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    • 
										0
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							безграмотный учит меня грамоте?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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