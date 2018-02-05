На расчистке региональных автодорог задействовано 290 единиц техники

Заторов на трассах в период обильного снегопада зафиксировано не было

В настоящее время на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для устранения последствий снегопада задействовано 290 единиц дорожной техники и 95 дорожных рабочих. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Дорожными организациями выполняется комплекс мероприятий по обработке автомобильных дорог противогололедным материалом, очистке проезжей части дорог обочин от снега, уборки снежных валов, очистке остановок общественного транспорта, дорожных знаков, барьерных ограждений от снега.

«Остановки и перерывы движения транспортных средств по «опорной» сети автодорог региона в период обильного снегопада зафиксировано не было», - говорится в сообщении дорожного ведомства.

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