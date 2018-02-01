Похожие новости
-
01.02.2018 18:48В Ивановской области сотрудники МЧС спасли мужчину и ребенка из снежного плена
-
(1)
- 3817
- 2
-
Новости
Семейная пара с двумя маленькими детьми застряла на машине в поле по дороге в Иваново
Выбраться из снежного плена помогли спасатели и дорожники
Ранее мы сообщали о том, как в Пестяковском районе автомобилист вместе с маленьким сыном рискнул на своей «девятке» сократить путь по заснеженной проселочной дороге и застрял. Тогда на помощь водителю пришли спасатели и вытащили автомобиль.
Новый случай неоправданного риска на дороге произошел 4 февраля в Комсомольском районе. В пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области рассказали подробности происшествия:
«На пункт связи пожарно-спасательной части № 44 поступило сообщение о том, что возле деревни Цыпешево, Писцовского сельского поселения, на проселочной дороге, в поле застрял легковой автомобиль «ВАЗ-21014» и уже несколько часов не может выбраться из снежного плена. В автомобиле находится семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми 7 и 4 лет. Семья возвращалась из деревни Яново в город Иваново.
Водитель не учел, что в такую погоду проселочные дороги снежная метель заметает за считанные минуты. Спасателям пришлось связываться с дорожной службой Комсомольского района, так как порой даже такая техника, как ЗИЛ-131, не всегда может преодолеть бездорожье. При их поддержке спасателям удалось вызволить машину из снежных завалов».
- оцените новость:
-
(0)
- 1284
- 0