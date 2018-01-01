Работников «Строммашины» вызывают к следователям

В связи с расследованием уголовного дела

В Ивановской области продолжается расследование уголовного дела факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Строммашина». В связи с этим всем заводчанам, задержка по выплате зарплаты перед которыми в период с 1 мая по 30 ноября 2016 года составляет более 2 месяцев, необходимо обратиться в Ивановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ивановской области с соответствующим заявлением.

При наличии документов, подтверждающих факт невыплаты заработной платы (судебных решений, исполнительных листов и т.д.), а также документов о начислении зарплаты и иных выплат (квитки о начислении, справки предприятия и т.д.) необходимо предоставить их в распоряжение следствия.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, 5, каб. 304, либо по телефону 8 (4932) 31-29-79.

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