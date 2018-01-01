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Новости

сегодня, 10:21

За несколько дней только на основные дороги Иванова выпало более миллиона кубометров снега

Мэрия отчиталась, как чистит город

По данным синоптиков, в период со 2 по 5 февраля выпало более месячной нормы осадков, количество свежевыпавшего снега местами составило до 50 см. Общее количество снега, выпавшего только на основные дороги областного центра, составило 1,3 млн кубометров.

Как сообщает мэрия, в ночь с 4 на 5 февраля на работы по механизированной уборке улиц были направлены 24 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника с 20:00 осуществляла полное сгребание снега с улично-дорожной сети, с 02:00 - посыпку противогололедным материалом.

Расчистку перекрестков, площадей, районов остановок общественного транспорта, раздвигание снежных валов, расширение проезжей части вели 2 шнекоротора, 3 автогрейдера и 7 тракторов. Механизированной уборкой тротуаров занимались 6 тракторов.

Вывозом снега занимались 6 бригад и 38 единиц спецтехники. Работы велись в районах остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и на перекрестках на участках проспектов Ленина и Шереметевский, улиц Карла Маркса, 10-го Августа, Лежневская и на площади Революции. Вывезено 2287 кубометров снега. Всего с начала сезона - 71 947 кубометров.

Также к уборке города привлекалась техника ресурсоснабжающих предприятий и коммерческих организаций.

Как отмечают подрядчики, некоторые улицы областного центра не удалось очистить из-за автомобилей, припаркованных на обочинах. Администрация Иванова рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте и убедительно просит не парковать автомобили у обочин, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

Сегодня уборку проезжей части по фактической погоде продолжат 24 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника будет направлена на расчистку подъездных путей к социальным объектам (детские сады, больницы, школы и т.д.). Уборку тротуаров будут вести 2 трактора, а также 25 рабочих. Расчистку остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов продолжат 23 рабочих в сопровождении трактор. 2 трактора и 25 рабочих направлены на уборку территорий общего пользования. 38 рабочих займутся расчисткой подходов к пешеходным переходам.    



ключевые слова: снегопад снег уборка
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Комментарии (28)

	


	

	

		
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									ивановец но не кран								
							
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  • сегодня, 10:26
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							Зима однако - а вы как думали
    
Не только денежки пилить, поработать надо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 10:27
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										+1
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							Шарыпов лопатой сам помахал? Хотя бы на камеру минуты две?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • сегодня, 10:32
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										+1
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							МОЙ КОММЕНТАРИЙ НЕ ПРОПУСКАЮТ, ПОТОМУ ЧТО ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • сегодня, 10:33
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										+1
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							ПО ПРОСПЕКТУ СТРОИТЕЛЕЙ НИКТО НИЧЕГО НЕ ЧИСТИЛ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									невеста								
							
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  • сегодня, 10:34
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										-1
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							конечно, кто вам разом все уберет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • сегодня, 10:35
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							СМЕХОТВОРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОРОДА!!! ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО ЕДИНИЦ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ  РАБОТАЛО ВО ВЛАДИМИРЕ И ЯРОСЛАВЛЕ??? ВЧЕРА БЫЛ ВО ВЛАДИМИРЕ ТАК ТАМ И ДНЕМ В ГОРОДЕ ЧИСТИТ ТЕХНИКА, А ПРИЕХАЛ В ИВАНОВО ТАК КАК БУДТО НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ ПОПАЛ, НЕТ СКОРЕЕ В ГЛУХУЮ ДЕРЕВНЮ ЗАНЕСЕННУЮ СНЕГОМ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dvs								
							
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  • сегодня, 10:37
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    • 
										-1
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							щас видела по городу чистят посыпают дороги								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									poni								
							
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  • сегодня, 10:39
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										-1
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							щас активно все город уберают, пару дней и порядок наведется								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • сегодня, 10:43
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										+1
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							ГОРОД НАДО БЫЛО УБИРАТЬ НЕ СЕГОДНЯ, А ЕЩЕ ПОЗАВЧЕРА И ВЧЕРА, ЧТОБЫ СЕГОДНЯ ЛЮДИ СМОГЛИ ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ А НЕ БРАТЬСЯ С УТРА ЗА ЛОПАТЫ!!! НА ХЕР ТАКИХ РУКОВОДЯТЕЛЕЙ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А давай пари. По пару тысяч. Я тебе покажу участок, убранный мною, как дворником. Он не большой. Соседи, нанимали частную технику. Второй сосед согнал подобепчеых "залетчиков" студентов. Убирал позавчера, вчера и сегодня. Уходил с ЭТОЙ работы работы в 09-30. Можно начинать заново. И там остался небольшой участок 10х10 нетронутый и ты его уберешь за 20 минут. Если успеешь, я тебе отдам 2 тысячи, не успеешь - ты мне...
    
ЗЫ. Осложнение задачи: сугробы более 2-х метров в высоту.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и да, утренний замер "нетронутого" участа - 70 см.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosy								
							
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  • сегодня, 10:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да ниче, раньше как то жили без машин и никто особо не скулел, а тут все запищали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НУ ДА ЖИЛИ БЕЗ МАШИН, ЖИЛИ В ДЕРЕВНЕ..А Я ВОТ В ИВАНОВО С ГОРОДА ВЛАДИМИР ПРИЕХАЛ И ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ ЭТО ДИКО!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									цыганка Аза								
							
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  • сегодня, 10:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот у нас у табора никто не чистт, вчера всем аулом бегали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 11:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фуфло эти отчеты! С утра весь город объехал - ни одной единицы спецтехники не видел. А то что типа расчистили, так это сгребли сугробы к обочине. Там где было два-три ряда - остался один. Про междворовые проезды - туда вообще лучше не заезжать. Утром к саду с ребенком подъехать не смог на полном приводе. И не надо рассказывать про "снегопад века". Надо деньги не воровать и технику закупать в требуемом количестве								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									green								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все просто , город не имеет своего транспорта , все отдали в подконтрольные организации и теперь бреем бюджет. В частном секторе на текстильщиков мрак. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А сколько миллионов денег пустили на борьбу со стихией?? Ноль								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если выпало миллион кубов, а за день вывезли 2300, то все оставшееся вывезут за 434 дня. Надо просто немного подождать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Весна БЛИЗКО								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Столько бот-комментаторов из ивановской администрации на страницах про уборку улиц от снегопада я ещё не видел. Очень весело читать! Пишите ещё.
    
По делу: такого провального сезона по уборке снега ещё не было, и даже мэр с лопатой ситуации не изменит. А оправдания, что снег выпал внезапно в феврале - самим-то не смешно. Мы все выходные помогали дворнику, результат двор чистый, а вот выехать со двора невозможно: дорогу-то никто не почистил, а там одних лопат мало будет, нужен трактор.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не оправдание, а факт, и не в неожиданности, а в единовременном количестве.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Помогали? А чё он сам не справиться? Ведь Вы ему деньжищи платите. (читать предыдущие коменты и коменты ниже, которые говорят что уборкой снега должны заниматься исключительно ЖКО и правительство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									17Cvartal								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на просьбу работников ГИБДД не выезжать в снегопад отреагировали только снегоуборочные машины!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Горожане, добро пожаловать на чейндж-орг, там можно подписать петицию за отставку главного городского любителя красивых отчетов и некрасивых арт-объектов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И чё? Новый отменит зиму и снег? Или сразу техники прибавиться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановский избиратель								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Огромный минус администрации областного центра за работу. Это и не работа вовсе. Шарапову ещё лет пять учится управлять нужно было бы, замом для начала поработал бы. Техники не видно на улицах, кое где ездят КАМАЗы, но с поднятыми ковшами, погрузчиков совсем не видно. Судя по состоянию центральных улиц на придомовые территории заезжать совсем не стоит. Ситуация близка к коллапсу. С Суворова до Шевченко полтора часа сейчас ехал, из трёх полос две, из двух - полторы, из одной - тропинка. Ну как же так? Два дня было выходных, спали? Только не нужно плакаться господа из благоустройства города. Нужно было создать Штаб на случай таких ЧП, с делением на районы, привлекать технику предприятий в этих районах, обратится к жителям города с просьбой выйти в выходные, помочь, на передприятиях на этот случай создавать дежурные бригады, было два дня и две ночи, когда можно было работать. Аварий масса. По сути в большинстве виновна администрация города. Ну нельзя же так спустя рукава работать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВсЁведущий								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
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							Во все голоса СМИ  и МЧС вещают о чрезвычайной ситуации со снегом, но это видимо предполагает принимать должностными лицами действенные меры, а не только языками чесать. Грустно смотреть на город в состоянии полной разрухи, как раз такие ситуации позволяют видеть и оценивать  реальное состояние деятельности и возможности городской власти по управлению городом, а не только самолюбоваться селфи-творениями... Все выходные, также спокойно отдыхали и дворники ЖКХ-2. А, зачем "париться", народ и сам протопчет себе тропинки и никто ни за что не отвечает... Так мы и живём...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 54 минуты назад
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							Так и предъяви ЧАСТНОЙ конторе ЖКХ-2.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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