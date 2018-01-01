За несколько дней только на основные дороги Иванова выпало более миллиона кубометров снега

Мэрия отчиталась, как чистит город

По данным синоптиков, в период со 2 по 5 февраля выпало более месячной нормы осадков, количество свежевыпавшего снега местами составило до 50 см. Общее количество снега, выпавшего только на основные дороги областного центра, составило 1,3 млн кубометров.

Как сообщает мэрия, в ночь с 4 на 5 февраля на работы по механизированной уборке улиц были направлены 24 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника с 20:00 осуществляла полное сгребание снега с улично-дорожной сети, с 02:00 - посыпку противогололедным материалом.

Расчистку перекрестков, площадей, районов остановок общественного транспорта, раздвигание снежных валов, расширение проезжей части вели 2 шнекоротора, 3 автогрейдера и 7 тракторов. Механизированной уборкой тротуаров занимались 6 тракторов.

Вывозом снега занимались 6 бригад и 38 единиц спецтехники. Работы велись в районах остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и на перекрестках на участках проспектов Ленина и Шереметевский, улиц Карла Маркса, 10-го Августа, Лежневская и на площади Революции. Вывезено 2287 кубометров снега. Всего с начала сезона - 71 947 кубометров.

Также к уборке города привлекалась техника ресурсоснабжающих предприятий и коммерческих организаций.

Как отмечают подрядчики, некоторые улицы областного центра не удалось очистить из-за автомобилей, припаркованных на обочинах. Администрация Иванова рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте и убедительно просит не парковать автомобили у обочин, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

Сегодня уборку проезжей части по фактической погоде продолжат 24 комбинированные дорожные машины и 2 фронтальных погрузчика. Спецтехника будет направлена на расчистку подъездных путей к социальным объектам (детские сады, больницы, школы и т.д.). Уборку тротуаров будут вести 2 трактора, а также 25 рабочих. Расчистку остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов продолжат 23 рабочих в сопровождении трактор. 2 трактора и 25 рабочих направлены на уборку территорий общего пользования. 38 рабочих займутся расчисткой подходов к пешеходным переходам.

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