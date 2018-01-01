Сколько детей в Иванове не пошли в школу из-за снежного коллапса

Цифры посещаемости образовательных учреждений

В управлении образования ивановской администрации сообщают, что посещаемость в школах города, по сводке от директоров, составляет сегодня от 30% до 90%. Эти цифры важны при выборе учебного материала. Если явка ниже 50%, учителям не рекомендуется преподавать новый материал.

Напомним, ранее управление образования заявило, что в связи со сложными метеорологическими условиями и непростой ситуацией на дорогах 5 февраля дети могут не ходить м школу. Решение о посещении обучающимися образовательных учреждений принимается родителями самостоятельно.

поделиться ссылкой:

