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вчера, 15:51В Иванове 5 февраля в школу можно не ходить
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сегодня, 10:14
Сколько детей в Иванове не пошли в школу из-за снежного коллапса
Цифры посещаемости образовательных учреждений
В управлении образования ивановской администрации сообщают, что посещаемость в школах города, по сводке от директоров, составляет сегодня от 30% до 90%. Эти цифры важны при выборе учебного материала. Если явка ниже 50%, учителям не рекомендуется преподавать новый материал.
Напомним, ранее управление образования заявило, что в связи со сложными метеорологическими условиями и непростой ситуацией на дорогах 5 февраля дети могут не ходить м школу. Решение о посещении обучающимися образовательных учреждений принимается родителями самостоятельно.
ключевые слова: школа дети посещаемость
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Комментарии (5)
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Всё очень просто - обычные дети все живут возле своих школ, а в типа "элитные" возить надо. ...не доехали. Бедняжки. Из-за них давайте занятия поменяем...
При всеми ругаемой советской власти даже такой причины не существовало в принципе - из-за снегопада в школу не прийти.
и детей не надо записывать в элитные школы, что б через полгорода возить...те, что в шаговой доступности - все пришли