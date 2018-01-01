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сегодня, 10:14

Сколько детей в Иванове не пошли в школу из-за снежного коллапса

Цифры посещаемости образовательных учреждений

В управлении образования ивановской администрации сообщают, что посещаемость в школах города, по сводке от директоров, составляет сегодня от 30% до 90%. Эти цифры важны при выборе учебного материала. Если явка ниже 50%, учителям не рекомендуется преподавать новый материал.

Напомним, ранее управление образования заявило, что в связи со сложными метеорологическими условиями и непростой ситуацией на дорогах 5 февраля дети могут не ходить м школу. Решение о посещении обучающимися образовательных учреждений принимается родителями самостоятельно.



ключевые слова: школа дети посещаемость
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 10:21
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										-1
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							А через интернет ни как? - Дети, заходим в чат-контактик, и поехали изучать материал. Через вайбер или телеграмм								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									rfhfgep78								
							
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  • сегодня, 10:56
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							"В связи со сложной ситуацией на ДОРОГАХ дети не могут ХОДИТЬ в школу..." 
    
Всё очень просто - обычные дети все живут возле своих школ, а в типа "элитные" возить надо. ...не доехали. Бедняжки. Из-за них давайте занятия поменяем...
    
При всеми ругаемой советской власти даже такой причины не существовало в принципе - из-за снегопада в школу не прийти. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 11:01
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							..Если в школе не был и справки по болезни нет - прогул занятий. Всё просто. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Уважаемый, если Вам доводилось бывать в цивилизованных странах, то скорее всего Вы знаете, что такая практика существует по всему миру. При сложных метеоусловиях занятия в школах  отменяются дабы не подвергать детей опасности. Типа "элитные", как Вы выразились, здесь ни причем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									морсик								
							
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  • сегодня, 11:36
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							чистить надо дороги,  а не занятия  отменять
    

    
и детей не надо записывать в  элитные  школы, что б через полгорода  возить...те,  что в  шаговой доступности -  все пришли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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