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В Ивановской области грузовик врезался в стоящую на остановке легковушку
Трое пострадавших (фото)
ДТП случилось 3 февраля в Палехском районе. 54-летний водитель грузовика «ЗИЛ» въехал в стоящий на остановке общественного транспорта автомобиль Hyundai Elantra.
Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали три пассажирки легковушки. С травмами головы и ушибами их доставили в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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