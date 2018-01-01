В Ивановской области грузовик врезался в стоящую на остановке легковушку

Трое пострадавших (фото)

ДТП случилось 3 февраля в Палехском районе. 54-летний водитель грузовика «ЗИЛ» въехал в стоящий на остановке общественного транспорта автомобиль Hyundai Elantra.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали три пассажирки легковушки. С травмами головы и ушибами их доставили в медицинское учреждение.

Фото: УГИБДД

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