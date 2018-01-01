Викторина от Альберта Скобцова, посвященная XXIII зимним Олимпийским играм: I тур

Победителей ждут призы регионального департамента молодежной политики и спорта

Наступающий 2018 год будет столь богат на спортивные события, что болельщикам трудно будет выкроить время на сон, отпуск и прочие радости жизни. Нельзя пропустить «дуэли» на биатлонном стадионе, «битвы» хоккейных сборных, любоваться мастерством фигуристов на Зимних Олимпийских играх в корейском городе-курорте Пхенчхане, открытие которых пройдет 9 февраля. Несмотря на все трудности, с которыми столкнули российские спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы, миллионы наших сограждан и жители зарубежных стран убеждены, что Россия остается ведущей спортивной державой. Командный дух, мужество и мастерство, которые помогали советским и российским спортсменам на многих Олимпиадах, подтвердятся и на XXIII Олимпиаде в Пхенчхане.

В поддержку российских спортсменов мы проводим на нашем сайте викторину для знатоков спорта, посвященную XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Её автором и организатором является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, Заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.

Викторина состоит из 4 туров, по 6 вопросов в каждом. С понедельника по четверг мы будет проводить по одному туру в день. Итоги подводятся в пятницу, 9 февраля, в день открытия Олимпиады в Пхенчхане. Победители, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы на вопросы викторины, получат призы и подарки от департамента молодежной политики и спорта Ивановской области.

Ответы на вопросы викторины можно присылать электронную почту dms_smi@mail.ru. Или сообщать их устно, позвонив на нашу «горячую линию» по номеру 58-77-77. В письме, а также в сообщениях на «горячую линию» обязательно указывайте ваши контактные данные (ФИО, телефон или электронную почту), чтобы организаторы викторины смогли связаться с вами в случае победы.

Вопросы и задания первого тура викторины:

1. Назовите фамилии ивановских спортсменов – участников зимних Олимпийских играх. Перечислите города и даты проведения игр.

2. На каких зимних Олимпийских играх лыжники впервые применили «коньковый стиль»? Представители какой страны являются законодателем моды?

3. Известно, что Герой России, шестикратная Олимпийская чемпионка, лыжница Любовь Егорова побывала в Иванове. При каких обстоятельствах и с чем был связан ее приезд в наш город?

4. По каким городам Ивановской области и когда проходила эстафета Олимпийского огня?

5. Кто первой из женщин, представлявших нашу страну, стал Олимпийской чемпионкой в биатлоне?

6. В 2007 году на 119 сессии Международного Олимпийского комитета, проходившей в Гватемале, столицей XXIII зимней Олимпиады был назван город Сочи. Назовите города-конкуренты Сочи за право проведения Олимпийских игр в 2014 году?

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