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Новости

вчера, 19:11

Ивановский «морж» установил рекорд России в программе Первого канала «Я могу!»

Леонид Якубович вручил ивановцу приз – 50 тысяч рублей

Сегодня, 4 февраля, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск телешоу «Я могу!» с ведущим Леонидом Якубовичем. В программе принял участие строитель из Иванова, занимающийся закаливанием и зимним плаванием, Дмитрий Балабанов. Ивановский «морж» заявил Якобувичу и всем зрителям, что просидит в сугробе практически полностью раздетым 100 минут.

Перед установкой рекорда были сделаны соответствующие замеры. Температура снега составила -2 градуса, температура воздуха -7 градусов Цельсия.

Напомним, в 2012 году Дмитрий Балабанов пробыл в холодной воде 120 минут, тем самым побив мировой рекорд «моржа» из Воронежа Владимира Дадакина на 20 минут. Рекорд был установлен при температуре воды +2 и температуре воздуха -5 градусов.

В итоге Дмитрий Балабанов, пока шла запись программы «Я могу!», просидел в сугробе 1 час 40 минут. Рекорд по самому продолжительному пребыванию человека в снегу был зафиксирован главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко. И, конечно же, ивановский «морж» как человек, который смог на практике доказать свое заявление о рекорде, получил от Леонида Якубовича приз – 50 тысяч рублей.



ключевые слова: рекорд
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