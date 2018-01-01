Ивановская мэрия выходит на уборку снега

Глава города Иваново Владимир Шарыпов обратился к горожанам

«Друзья, обращаюсь ко всем неравнодушным жителям города, студентам, волонтерам, всем кто чувствует в себе силы помочь. Это наше общее дело. Каждый может внести свой вклад и оказать посильную помощь - почистить подход к подъезду и въезд во двор. Участие каждого будет ценно...

В 16.30 с сотрудниками собираемся у администрации города на уборку улиц. Если что присоединяйтесь, инвентарем всех обеспечим!».

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Глава города Иваново Владимир Шарыпов обратился к горожанам с призывом убрать около своих домов снег: