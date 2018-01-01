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Новости

вчера, 15:55

Ивановская мэрия выходит на уборку снега

Глава города Иваново Владимир Шарыпов обратился к горожанам
Глава города Иваново Владимир Шарыпов обратился к горожанам с призывом убрать около своих домов снег:
«Друзья, обращаюсь ко всем неравнодушным жителям города, студентам, волонтерам, всем кто чувствует в себе силы помочь. Это наше общее дело. Каждый может внести свой вклад и оказать посильную помощь - почистить подход к подъезду и въезд во двор. Участие каждого будет ценно...
В 16.30 с сотрудниками собираемся у администрации города на уборку улиц. Если что присоединяйтесь, инвентарем всех обеспечим!».



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  • (13)
  • 6407
  • 66







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (66)

	


	

	

		
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  • 
								
									Zivert								
							
    • 
							
  • вчера, 16:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дело то общее, да только вот жители уже денежки свои заплатили управляшкам за их никчемные услуги. Может с них и начать!? Что-то я в своем дворе спецтехники за эту зиму не видел. Вся Кохма занесена кроме площади при здании администрации. Чудеса!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • вчера, 16:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!
    
Деньги ваши мы частично украли, частично пустили на базгалы в виде дурацких фигурок!
    
Как всегда, спасение утопающих - дело самих утопающих.
    
За работу, лохи!»								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутушний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С языка сняли,добавить даже не чего!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чё за туфта!? Мэрия выходит чистить или она просит добросовестных граждан? У мэрии тоже много чего просят, только воз и ныне там! У нас во дворе уже всё почищено силами жителей, хотя управляющая денежки со всех собирает!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									невеста								
							
    • 
							
  • вчера, 16:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мы все должны присоединиться к этому, все выйти на расчистку города!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									poni								
							
    • 
							
  • вчера, 16:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тут важен вклад каждого								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • вчера, 16:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас во дворе сегодня самый модный аксессуар - это лопата. Многое с лопатами ходят, кто подъезд окапывает, кто машину. Погода - прелесть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									novikova-2706@mail.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 16:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ни одной машины снегоуборочной на улице город.
    
Ребята-студенты из МЧС по 6-7 человек на Лежневской очищают от снега остановки. Спасибо им))) 
    
Кто придумал это правило-очищать улицы после окончания снегопада? А что делать ВО ВРЕМЯ снегопада? Если он пару дней идет?
    
Расскажите, где улицы очищены от снега? У мэрии? У здания правительства? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скажите где он будет чистить, я приеду и помогу ему раз такое дело! Думаю вся мэрия щас на дачах, снегоходы обкатывает, дристали они жиденько на вас и ВАШ снег!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • вчера, 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Извини чувак, не могу. Тебя возят на машине за 3 ляма, платят неприлично большую зп. Боюсь тебе будет впадлу грести снег в одном ряду со мной. Сами говорили капитализм - возможности итд. У тебя возможностей - прицепил нож к тачке за 3 ляма -греби на здоровье. А на твою зп можно нанять дворников человек 20. Месяц упираться будут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Jery								
							
    • 
							
  • вчера, 16:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							че лаять, гоу на улицу, на фитнес с лопатой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 17:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Джери, нормальные люди уже с утра всё вычистили и теперь отдыхают! Только видимо такие как ты выходят помогать, когда уже всё сделано!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lkiutre								
							
    • 
							
  • вчера, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							АГА БЕРУ ЛОПАТУ  БЕГУ И ВОЛОСЫ НАЗАД ,Я ОПЛАТИЛ ЗА ВСЮ СЕМЬЮ УК БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ МЕНЯ НЕ БЕСПОКОИТЬ  ГОСПОДИН ШАРЫПОВ ИЛИ Я НЕПРАВ ДО ЯНВАРЯ МЕСЯЦА СНЕГУ НЕ БЫЛО СКОЛЬКО УК НА ЭКОНОМИЛИ ИЛИ ДЕНЕЖКИ ТЮТЮ В РОТУ КАКА  ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									доли								
							
    • 
							
  • вчера, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да, вместе веселей, сейчас просмеялись с соседями, пока снег чистили!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 17:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Помочь людям дело благородное, но помочь тем, кто что-то делает... Платите бабки, щас знаете сколько народу выйдет безработных, снега на всех не хватит!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 17:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пойду прогульнусь по городу, оценю вклад мэрии, завтра с утра асфальт увидим наверное, как всё выскребут! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И еще на последок немного Ивановского юмора: инвентарем обеспечат всех, то есть деньги счастливо "потрачены", а вот дворников нанять забыли... Как так? Зачем тогда столько инвентаря куплено?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Mari_ya								
							
    • 
							
  • вчера, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а мы с соседями вышли дворнику помочь, ниче дружно лопатами помахали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • вчера, 17:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мы тоже вышли откапываться. И ничего зазорного в этом нет. Труд создал из обезьяны человека. Читаю некоторых комментаторов, процесс у них в обратную сторону пошёл)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 17:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Посмотрел в окно - автолюбители откапываются. :) Массово. :) А места во дворе не много, вообще-то. :) И чего там ж...пами толкаться? :) Пепелацы откопали - вот и большая часть двора почищена. :) У подъездов да дорожки пешеходные - дворник на ширину лопаты дорогу уже пробил, проход обеспечен, дальше по возможности расчистка, как обычно. :) Ему за кубометры доплата идёт, сильно ругаться на помощников будет. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									это я был Брокманн								
							
    • 
							
  • вчера, 18:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Брокманн, вот ты гнал - чушь чушь, конкурс нелепых комментов, а смотри - читает мэрия комменты и не зря - мои слова в дело! - вот это я понимаю - действительно, отличный подход и посильная помощь обеспечена!!! Ура! Я за лопатой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									это я был Брокманн								
							
    • 
							
  • вчера, 18:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Kaрл Брокманн сегодня, 13:27
    
+1
    
Это должно идть централизовано, от мэрии и администрации. Объявили бы по радио, по телевидению. Половина была бы не против. Клянусь Диманом, что я бы вышел и не слова бы на администрацию не сказал. :) Люблю яих ю:)Пуще соли с луком люблю...:) (с) Вася Васянов    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 19:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У тебя чего, ума совсем нет, свой ник придумать? :) Мой тырить надо? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sanecheg								
							
    • 
							
  • вчера, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ума не хватает организовать коммунальные службы, остаётся языком чесать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									доли								
							
    • 
							
  • вчера, 17:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так че языком чесать, все дружно на уборку родного города								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Dizzzli								
							
    • 
							
  • вчера, 18:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Шуе горожане сами чистят, власти неслышно, выходной походу, ивановцы, че с них взять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									капторанг								
							
    • 
							
  • вчера, 18:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							с них взять последнюю шкуру которую они с населения за уборку города снялиюю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Dizzzli								
							
    • 
							
  • вчера, 23:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гнать их надо, летом траву не косят, зимой снег не чистят, отношение наплевательское! Шуя им деревня!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ворчун								
							
    • 
							
  • вчера, 18:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А давайте все делать сами в городе, а нечего, что за все платим? Наверное правильнее будет организовать все властям, как подобает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									2082454								
							
    • 
							
  • вчера, 18:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пусть сам шарыпов и чисмтит  этот снежок зарплата у него хорошая  чем ему занятся еще остается у ивановцев  зарплата хиленькая  работы нет  но если есть и то  маленькая мы платим ук деньги за содержание придомовой территории но толку мало дворника не видел на участке  жители сами выходят убираться только мы денежки платим на ветер или из рук в руки!!! 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									это я был Брокманн								
							
    • 
							
  • вчера, 18:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот серьёзно, вот это сила, когда все сплочённо идут убирать снег - это ведь нашь город. Наплевать на проблемы, наплевать, что с экономикой беда, но мы сами можем справиться с трудностями воедино. Приятно, когда незнакомые люди помогают тебе выбраться из снежной кашию Приятно, когда сосед, видя как ты гребёшь вместе с дворником, выходит и тоже помогает! Вот это, действительно сила - сила духа и сплочения!!! Просто мурашки по коже!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvanIvan								
							
    • 
							
  • вчера, 18:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Удивительно! Я уж молчу про нашего "мера" от которого толку как от палки для селфи. Но коммунальщики! Управляшки-вурдалаки, которые только деньги собирают! Ведь не один двор не почищен. И надзорных органов, вроде прокуратуры, вопросов нет. Одни курсанты пожарники снег чистят, все остальные болтают и бабло пилят. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									это я был Брокманн								
							
    • 
							
  • вчера, 18:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы тоже запилил, но нечего...остаётся только болтать. Пойду проверю, как на улице.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vwolk								
							
    • 
							
  • вчера, 18:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Люди в одном городе живем, причем тут у кого какая зарплата, где Ваша человечность? Сам помог вытащить 6 авто плюс расчищал выезд до основной дороги.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvanIvan								
							
    • 
							
  • вчера, 20:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ТЫ Шарыпов что ли? Хотя нет, он не мог 6 авто вытащить... Но возможно у шарыпова 6 машин и он все сегодня вытащилю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Mariya V.								
							
    • 
							
  • вчера, 19:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Комментарии ужасают. Сидят диванные критики и власть поругивают. Мэрия действительно сделала все, что в их силах, учитывая колоссальную нехватку техники и массу других проблем. Спасибо  им. А вы, товарищи злобные обыватели в носу ковырятели и дальше сидите на своих диванах и ждите, когда на ваши честно оплаченные деньги ковровую дорожку к подъезду постелят. И спасибо тем, кто вышел сегодня с лопатами на улицу! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvanIvan								
							
    • 
							
  • вчера, 20:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я сегодня весь день откапывал родственников. 3 дома. С 9 утра до 17 вечера. Как дворы были завалены снегом так и остались. А это лопату мне выдать предлагает. Лопата то есть, администрации нормальной нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 19:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все ли иваноиды отписались? Ведь, действительно, экстренная ситуация. Снегопад жуткий и никакие коммунальные службы не в силах устранить-последствия. Однако, иваноиды настолько тупые, что им проще, залезв на диван, пускать сопли насчет деятельности коммунальных служб. Иваноиды, заплатив три копейки по квитанции, искренне уверены, что им все должны, напрочь забывая о том, что утром они свои машины не откопать, что пешком не пройдут. Им проще пиздеть здесь и ругать власть. Тупые ((((( Я вот и вчера, и сегодня рассчищал снег у подъезда. Так ни один иваноид не присоединился. Мне-то пл-фиг. Зато завтра я нормально пройду , а на быдло-иваноидов пофиг. Много езжу по миру. Везде, где возникает подобная экстренная ситуация, люди сами выходят на улицы и помогают властям справиться с ситуацией. Везде. Кроме Раши и иваноидов, в частности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									капторанг								
							
    • 
							
  • вчера, 19:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Минь,ты ли чели,в маскаве у катетджа снежок вместо зарядки почистил..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 19:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О, боже, вот первый дурачок отписался. Ждем следующую группу раше-иваноидов)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									капторанг								
							
    • 
							
  • вчера, 21:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дурачка в зеркале увидишь когда лишний понос в тувалет скидвать побежишь))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vvs77778								
							
    • 
							
  • вчера, 19:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							где снегоуборочные машины на дорогах?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									городневест								
							
    • 
							
  • вчера, 19:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сам с лопатой помогал всем соседям, коммунальщки,наверное ночью будут чистить, щас снег идет..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 19:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во дворе у себя почистили с парнями. Но если ночью опять какой-то "тридвараз" на грейдере завалит въезд во двор говном с дороги - привезём это богатство к дверям администрации. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • вчера, 19:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							интересно получается,  сбор у администрации, инвентарь выдается там же, и чистить мы должны тоже в том районе? мне вот больше интересно  в своем дворе хотя бы проходы до основной дорогие прочистить, хотя и там по центральным улицам тропки протоптаны, двоим не разойтись. Снегопады обильные бывают каждый год, но такого безобразия я вообще не припомню. Где трактора, которые чистили хотя бы центральные пешеходные улицы?Ташкентская, Лежневская, Радищева - как в деревне, одна маленькая тропинка вместо дороги, ведь можно было трактором пройтись хотя бы один раз за эти 3 дня. Потом ведь и он не справится..что же теперь до весны ждать, пока само не растает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • вчера, 20:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За такую организацию уборки снега в г.Иваново мэра Шарыпова надо отправлять в отставку. Ни проехать, ни пройти. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 20:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что вы сразу про отставку. Кто же знал, что в феврале снега навалит ))
    
Как говорил кто-то - Никогда такого не было, и вот опять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 22:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Есть такая петиция на чейндж-коме, за 2 неделе меньше 200 подписей собрано)) В принципе, еще не поздно всем желающим подписать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Злой Дятька								
							
    • 
							
  • вчера, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мэр, один город не вычистит от снега, но подтянуть технику обязан, на то он и мэр.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 20:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он может и подтянул бы, да подтягивать уже нечего - техники мало. А то что есть - всё наверно в Плёсе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									морозз								
							
    • 
							
  • вчера, 20:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							во дворе мы и без вашего призыва с 11 утра (11 человек) чистили снег, но вокруг дома наших лопат и сил не хватит расчистить. вы спросите у госпожи давлетовой почему вдоль ее "замка" трактор ковшом чистит 30 м, а дальше дорогу к правительственным гаражам нет??? или она там не ездит...имейте совесть уже в конце концов, и если нет элементарных навыков управленца и организаторских способностей, либо обучайтесь, либо покиньте пост.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvanIvan								
							
    • 
							
  • вчера, 20:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бизнес - деньги собираем, пока ничего не случилось - ничего и не делаем. Если рвануло - мобилизуем массы на решение проблемы. Денежки все равно не вернем.
    

    
А вы знаете как в Москве, Владимире и Ярославле чистят снег? Иванову такое и не снилось. Лопаты на Красной Площади Собянин не раздает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 21:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клоуны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									СтыдПозор								
							
    • 
							
  • вчера, 21:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ездил по городу с 13 до 16-00. Ни одна улица не очищена! Ни одна! Снегоуборочных машин нет. Коллапс! Прокурору Ивановской области Ханько: разберитесь!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									lika-leo								
							
    • 
							
  • вчера, 21:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господа с администрации не забудьте взять СНЕГОВЫЕ лопаты и ждём вас на улице Громобоя, Лепилова, Шувандиной, Афанасьева, Переулке Пограничный. И может пора заставить технику работать, а то снегоуборочная техника ездит с поднятыми ковшами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Sanecheg								
							
    • 
							
  • вчера, 22:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ни одной машины снегоуборочной не видел. Где оно всё ? Фомина ещё долго вспоминать будем								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ding								
							
    • 
							
  • вчера, 22:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Когда власть не способна работать головой, народ вынужден работать лопатой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ну и дела								
							
    • 
							
  • вчера, 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не было никогда и вот опять...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вася Пупкин 777								
							
    • 
							
  • вчера, 22:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Очень грустно!!! Куда делась сплоченность людей? Читая все комментарии, задаю себе вопрос: "Как мы смоли победить в Великую Отечественную?" Наши Предки переворачиваются сейчас в г...у, а у Ветеранов последние волосы на голове дыбом встают!!! Как раньше люди снег чистили? УличКомы ходили по улицам и проверяли у кого почищенно, а у кого нет, горит ли свет уличный у каждого дома. Просто представить ситуацию 1941 года, все также будут сидеть и говорить: "Я налоги заплатил и квитанции! Пусть сами разбираются." Не дай Бог!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • вчера, 22:55
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										+1
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							МОЖНО МНОГО О ЧЕМ РАССУЖДАТЬ, НО ЕСТЬ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ НА КОТОРЫЕ ШАРЫПОВ ТОЧНО НЕ ОТВЕТИТ: 1. ПОЧЕМУ ВО ВЛАДИМИРЕ И В ЯРОСЛАВЛЕ ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА ТЕХНИКА ЧИСТИТ СНЕГ, А В ИВАНОВО ЖДУТ ОКОНЧАНИЯ СНЕГОПАДА?
    
2. ПОЧЕМУ ВО ВЛАДИМИРЕ И В ЯРОСЛАВЛЕ ТЕХНИКИ ХВАТАЕТ ДЛЯ ЧИСТКИ УЛИЦ, А В ИВАНОВО КОТОРЫЙ ГОД ЕЕ НЕХВАТКА?
    
3. СНЕГ БЫВАЕТ КАЖДУЮ ЗИМУ И КАЖДУЮ ЗИМУ РАСЧИЩЕНО ХОРОШО ТОЛЬКО ТАМ ГДЕ АДМИНИСТРАЦИЯ.
    
4. ГДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ И ТРОТУАРОВ???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asvladas								
							
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  • вчера, 23:00
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    • 
										+1
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							НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ СЕЙЧАС КАША СНЕЖНАЯ ПО ЩИКОЛОТКУ, СТОПА ПОЛНОСТЬЮ УТОПАЕТ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									городневест								
							
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  • вчера, 23:12
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										-1
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							да за пару дней расчисятят сама щас видела, поехали за доммами трассы чистить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dvs								
							
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  • вчера, 23:13
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							как говорится, всем терпенья, все молодцы, кто вышел, скоро все разрулится 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Екатерина-ИВ								
							
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  • вчера, 23:22
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							Мебельный комбинат: 
    
только что проехало 2 единицы техники. Чистят город,в том числе и окраины.
    
 Сегодня в городе видела как курсанты и офицеры института МЧС чистили дорогу на пл. Ленина. 
    
Мою машину сегодня помог откопать и вытолкать брат и не равнодушные жильцы дома . Русский народ устроен так, что в трудную минуту мы все сплочаемся и в этом наша сила! Да, управляшки дерут бабло , да, налоги повышают -это все экономика и политика , НО русский народ непобедим пока он един! Помните об этом .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 23:54
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										+1
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							Слава богу, что снегопад прошел в выходные, в будни город встал, ночевали многие на работе. а чистят ночью, машин почти нет, да и ктому-же режим работы/отдыха у водителей надо соблюдать, они не роботы. Вечером после 22 машины и трактора были, дороги и остановки чистили. В конце 90-х тогдашний начальник по уборке города Мкртумян Сергей Бакшеевич, в одном из интервью с годостью заявил, что на уборку города вышли все автомобиле, все ВОСЕМЬ штук.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									мимо-крокодил								
							
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  • 32 минуты назад
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										-1
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							ну, сидит тут один - два бота и делают вид "всенародного осуждения власти".
    
чем клавиатуру топтать - вышли бы снег кидать. Или хиленькие?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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