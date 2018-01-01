Новости
вчера, 15:55
Ивановская мэрия выходит на уборку снега
Глава города Иваново Владимир Шарыпов обратился к горожанамГлава города Иваново Владимир Шарыпов обратился к горожанам с призывом убрать около своих домов снег:
«Друзья, обращаюсь ко всем неравнодушным жителям города, студентам, волонтерам, всем кто чувствует в себе силы помочь. Это наше общее дело. Каждый может внести свой вклад и оказать посильную помощь - почистить подход к подъезду и въезд во двор. Участие каждого будет ценно...
В 16.30 с сотрудниками собираемся у администрации города на уборку улиц. Если что присоединяйтесь, инвентарем всех обеспечим!».
В 16.30 с сотрудниками собираемся у администрации города на уборку улиц. Если что присоединяйтесь, инвентарем всех обеспечим!».
- оцените новость:
-
(13)
- 6407
- 66
Комментарии (66)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Деньги ваши мы частично украли, частично пустили на базгалы в виде дурацких фигурок!
Как всегда, спасение утопающих - дело самих утопающих.
За работу, лохи!»
Ребята-студенты из МЧС по 6-7 человек на Лежневской очищают от снега остановки. Спасибо им)))
Кто придумал это правило-очищать улицы после окончания снегопада? А что делать ВО ВРЕМЯ снегопада? Если он пару дней идет?
Расскажите, где улицы очищены от снега? У мэрии? У здания правительства?
+1
Это должно идть централизовано, от мэрии и администрации. Объявили бы по радио, по телевидению. Половина была бы не против. Клянусь Диманом, что я бы вышел и не слова бы на администрацию не сказал. :) Люблю яих ю:)Пуще соли с луком люблю...:) (с) Вася Васянов
Как говорил кто-то - Никогда такого не было, и вот опять.
А вы знаете как в Москве, Владимире и Ярославле чистят снег? Иванову такое и не снилось. Лопаты на Красной Площади Собянин не раздает.
2. ПОЧЕМУ ВО ВЛАДИМИРЕ И В ЯРОСЛАВЛЕ ТЕХНИКИ ХВАТАЕТ ДЛЯ ЧИСТКИ УЛИЦ, А В ИВАНОВО КОТОРЫЙ ГОД ЕЕ НЕХВАТКА?
3. СНЕГ БЫВАЕТ КАЖДУЮ ЗИМУ И КАЖДУЮ ЗИМУ РАСЧИЩЕНО ХОРОШО ТОЛЬКО ТАМ ГДЕ АДМИНИСТРАЦИЯ.
4. ГДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ И ТРОТУАРОВ???
только что проехало 2 единицы техники. Чистят город,в том числе и окраины.
Сегодня в городе видела как курсанты и офицеры института МЧС чистили дорогу на пл. Ленина.
Мою машину сегодня помог откопать и вытолкать брат и не равнодушные жильцы дома . Русский народ устроен так, что в трудную минуту мы все сплочаемся и в этом наша сила! Да, управляшки дерут бабло , да, налоги повышают -это все экономика и политика , НО русский народ непобедим пока он един! Помните об этом .
чем клавиатуру топтать - вышли бы снег кидать. Или хиленькие?