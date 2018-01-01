В Иванове 5 февраля в школу можно не ходить

Решение о посещении школы принимают родители

Как сообщили в управлении образования Администрации города Иванова, в связи со сложными метеорологическими условиями (сильный снегопад, налипание снега на проводах и деревьях) и сложной дорожной ситуацией, решение о посещении обучающимися муниципальных образовательных учреждений в понедельник 5 февраля принимается родителями самостоятельно.

Муниципальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Со всеми обучающимися, пришедшими в образовательные учреждения, будут организованы групповые или индивидуальные учебные занятия.

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