Новости
вчера, 15:51
В Иванове 5 февраля в школу можно не ходить
Решение о посещении школы принимают родители
Как сообщили в управлении образования Администрации города Иванова, в связи со сложными метеорологическими условиями (сильный снегопад, налипание снега на проводах и деревьях) и сложной дорожной ситуацией, решение о посещении обучающимися муниципальных образовательных учреждений в понедельник 5 февраля принимается родителями самостоятельно.
Муниципальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.
Со всеми обучающимися, пришедшими в образовательные учреждения, будут организованы групповые или индивидуальные учебные занятия.
- оцените новость:
-
(9)
- 10494
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- *******вчера, 17:40А на работу можно не ходить?
-
- 2082454вчера, 18:28а как же работа без вас ?
-
- это я был Брокманнвчера, 18:33Завтра все выйдут на работу к 10.00, а те кому к 10.00 - послеобеда. И пусть работодатель не примет уважительноую причину!!!