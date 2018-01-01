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Новости

вчера, 15:51

В Иванове 5 февраля в школу можно не ходить

Решение о посещении школы принимают родители

Как сообщили в управлении образования Администрации города Иванова, в связи со сложными метеорологическими условиями (сильный снегопад, налипание снега на проводах и деревьях) и сложной дорожной ситуацией, решение о посещении обучающимися муниципальных образовательных учреждений в понедельник 5 февраля принимается родителями самостоятельно. 

Муниципальные образовательные учреждения работают в штатном режиме. 

Со всеми обучающимися, пришедшими в образовательные учреждения, будут организованы групповые или индивидуальные учебные занятия.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • вчера, 17:40
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							А на работу можно не ходить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 18:28
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							а как же работа без вас ?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									это я был Брокманн								
							
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  • вчера, 18:33
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							Завтра все выйдут на работу к 10.00, а те кому к 10.00  - послеобеда. И пусть работодатель не примет уважительноую причину!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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